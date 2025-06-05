Bir Ülke Kursaydın Adı Ne Olurdu?
Kendi sınırlarını, kültürünü ve hatta bayrağını tasarlayabileceğin bir ülken var! Peki, bu hayali ülkenin adı ne olurdu? Bu testle, kişiliğin ve hayal gücün sana özel bir ülke ismi yaratacak.
Hazırsan, dünyanı şekillendirmeye başla!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok hangi mevsimi seviyorsun?
4. Bir ülke olsaydın hangi doğal güzelliğe sahip olmak isterdin?
5. İnsanların o ülkede nasıl davranmasını isterdin?
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6. En çok hangi renk senin ülkenin bayrağında olmalı?
7. İnsanlar o ülkede hangi yemeği yemeli?
8. Ülkenin en önemli sporu hangisi olsun?
9. Ülken hangi hayvanı sembol olarak seçmeli?
10. Ülken hangi yönetim şekliyle yönetilmeli?
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Senin ülkenin adı;👇
Senin ülkenin adı;👇
Senin ülkenin adı;👇
Senin ülkenin adı;👇
Senin ülkenin adı;👇
Senin ülkenin adı;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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