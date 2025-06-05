Eğer senin ellerinde bir ülke yaratma gücü olsaydı, adını 'Elaris' koyardın. Bu adın anlamı, yıldızların ışığı. Elaris, gökyüzünün en parlak yıldızlarından ilham alarak, karanlık gecelerde bile yol gösteren bir ışığı temsil ediyor. Bu isim, aynı zamanda senin ülkenin de misyonunu yansıtıyor: Her zaman aydınlık, pozitif ve umut dolu olmak. Elaris, sadece bir isim değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir duruş, bir umut ışığı. Bu ülke, sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda bir fikir, bir vizyon, bir hayal. Ve bu hayal, yıldızların ışığından daha az parlak olmayan bir geleceği işaret ediyor.