Bir Ülke Kursaydın Adı Ne Olurdu?

Eğer bir ülkenin kurucusu olsaydın, adını 'Serenai' koyardın. Bu isim, huzur ve sakinliğin mükemmel birleşimiyle, ruhunu okşayan bir melodi gibi kulağa çalardı. Serenai, her kelimesinde sakinliği ve huzuru barındıran, adeta bir ülkenin değil, bir hayalin adı olurdu. Serenai, sakinliğin ve huzurun hüküm sürdüğü, gürültünün ve karmaşanın yer bulamadığı bir ülke olurdu. Her köşesi, her sokağı, her meydanı huzur dolu bir yaşamın izlerini taşırdı. Serenai'nin sakin sokaklarında dolaşırken, huzurun ve sakinliğin enerjisi tüm varlığını sarardı.