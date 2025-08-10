Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Nişantaşı Sokaklarındaki Lüks Araçları Paylaştı: "Nişantaşı'nda Sıradan Bir Gün"

Lüks araçlar kimileri için bir tutku. Kimileri dediğimiz tabii ki zenginler. Son yıllarda her alanda yaşanan fiyat artışı otomotiv sektörünü de etkiledi haliyle. Bu yüzden pek çok kişi için değil lüks, sıradan bir araç bile hayal. Fakat zenginken daha zengin olanların elinde arabalar neredeyse oyuncağa dönüştü. Bebek, Nişantaşı, Etiler gibi yerlerde lüks araçlar görmeye alışığız. Bir sosyal medya kullanıcısı, Nişantaşı sokaklarından gezerken gördüğü lüks araçları kaydetti. O görüntüleri 'Nişantaşı'nda sıradan bir gün' notuyla paylaştı. O görüntüler araba alma hayaliyle gecesini gündüzüne katanları biraz üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araba sahibi olmak pek çok gencin ilk hayallerinden biri.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın