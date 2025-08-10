onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Nişantaşı Sokaklarındaki Lüks Araçları Paylaştı: "Nişantaşı'nda Sıradan Bir Gün"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.08.2025 - 15:52

Lüks araçlar kimileri için bir tutku. Kimileri dediğimiz tabii ki zenginler. Son yıllarda her alanda yaşanan fiyat artışı otomotiv sektörünü de etkiledi haliyle. Bu yüzden pek çok kişi için değil lüks, sıradan bir araç bile hayal. Fakat zenginken daha zengin olanların elinde arabalar neredeyse oyuncağa dönüştü. Bebek, Nişantaşı, Etiler gibi yerlerde lüks araçlar görmeye alışığız. Bir sosyal medya kullanıcısı, Nişantaşı sokaklarından gezerken gördüğü lüks araçları kaydetti. O görüntüleri 'Nişantaşı'nda sıradan bir gün' notuyla paylaştı. O görüntüler araba alma hayaliyle gecesini gündüzüne katanları biraz üzdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Araba sahibi olmak pek çok gencin ilk hayallerinden biri.

Araba özellikle gençler için özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi. Kendi aracına sahip olmak, çalışma motivasyonunu artıran önemli bir hedef. Ancak Türkiye’de artan araç fiyatları, yüksek vergiler, yakıt ve bakım giderleri bu hayali gerçekleştirmeyi her geçen gün daha da zorlaştırdı. Pek çok genç, uzun yıllar çalışıp birikim yapmasına rağmen, değişen ekonomik şartlar yüzünden istediği arabaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu durum, hayallerin ertelenmesine, motivasyonun ise kırılmasına neden olabiliyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
