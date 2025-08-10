Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Nişantaşı Sokaklarındaki Lüks Araçları Paylaştı: "Nişantaşı'nda Sıradan Bir Gün"

Lüks araçlar kimileri için bir tutku. Kimileri dediğimiz tabii ki zenginler. Son yıllarda her alanda yaşanan fiyat artışı otomotiv sektörünü de etkiledi haliyle. Bu yüzden pek çok kişi için değil lüks, sıradan bir araç bile hayal. Fakat zenginken daha zengin olanların elinde arabalar neredeyse oyuncağa dönüştü. Bebek, Nişantaşı, Etiler gibi yerlerde lüks araçlar görmeye alışığız. Bir sosyal medya kullanıcısı, Nişantaşı sokaklarından gezerken gördüğü lüks araçları kaydetti. O görüntüleri 'Nişantaşı'nda sıradan bir gün' notuyla paylaştı. O görüntüler araba alma hayaliyle gecesini gündüzüne katanları biraz üzdü.