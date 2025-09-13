onedio
article/comments
article/share
Bir Makyaj Artisti Miss&Mr Model Of Turkey 2025 Katalog Çekimi İçin Erkek Modellere Yaptığı Makyajı Paylaştı

Bir Makyaj Artisti Miss&Mr Model Of Turkey 2025 Katalog Çekimi İçin Erkek Modellere Yaptığı Makyajı Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.09.2025 - 23:17

Modellik dünyasında makyaj yalnızca kadınların tekelinde değil bildiğiniz gibi. Miss&Mr Model Of Turkey 2025 katalog çekiminde, erkek modelleri hazırlayan Selin Mert isimli makyaj artist o anları hesabından paylaştı.

Püf noktalarıyla makyajı anlatan makyaj artist hazırlık sürecini paylaştı.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DOJdJZ...
İşte o anlar:

@selinmertmakeupstudio isimli hesaptan yapılan paylaşımda bir makyaj artist, Miss&Mr Model Of Turkey 2025 için erkek modelleri katalog çekimine hazırladığı anları paylaştı.

@selinmertmakeupstudio isimli hesaptan yapılan paylaşımda bir makyaj artist, Miss&Mr Model Of Turkey 2025 için erkek modelleri katalog çekimine hazırladığı anları paylaştı.

12 modele 1 saat 15 dakikada 'no make up make up' yapan makyaj artist makyajın aşamalarını da tek tek anlattı. 

Erkek modellerde tercih edilen makyajın sadece kızarıklık olan yerlere kapatıcı uygulanarak yapıldığını açıklayan makyaj artisti, çil ve ben gibi kişiye özgü detayların makyajla kapatmadığını açıkladı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
