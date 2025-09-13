Bir Makyaj Artisti Miss&Mr Model Of Turkey 2025 Katalog Çekimi İçin Erkek Modellere Yaptığı Makyajı Paylaştı
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DOJdJZ...
Modellik dünyasında makyaj yalnızca kadınların tekelinde değil bildiğiniz gibi. Miss&Mr Model Of Turkey 2025 katalog çekiminde, erkek modelleri hazırlayan Selin Mert isimli makyaj artist o anları hesabından paylaştı.
Püf noktalarıyla makyajı anlatan makyaj artist hazırlık sürecini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@selinmertmakeupstudio isimli hesaptan yapılan paylaşımda bir makyaj artist, Miss&Mr Model Of Turkey 2025 için erkek modelleri katalog çekimine hazırladığı anları paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın