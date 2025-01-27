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Bir Işık, Bir Değişim ve Mersin TEDxGüvenevler Women’ın İlham Dolu Hikayeleri

etiket Bir Işık, Bir Değişim ve Mersin TEDxGüvenevler Women’ın İlham Dolu Hikayeleri

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
27.01.2025 - 21:50

TEDx etkinlikleri, bilgiye, yeniliğe ve değişime açık bireylerin bir araya gelerek fikirlerin gücünü keşfettiği eşsiz platformlardır. 1984 yılında Richard Saul Wurman ve Harry Marks tarafından başlatılan TED konferansları, “Technology, Entertainment, Design” (Teknoloji, Eğlence, Tasarım) kelimelerinin baş harflerinden oluşan ismiyle ilk olarak uzmanlık alanlarının kesişim noktasında yer alan fikirleri paylaşmak amacıyla düzenlenmiştir. Ancak zamanla, bilimden sanata, eğlenceden sosyal meselelere kadar uzanan çok geniş bir konu yelpazesini kapsayan küresel bir platform haline gelmiştir.

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TEDx ise, TED’in bağımsız organizatörlere verdiği lisans sayesinde dünya genelinde yerel topluluklarda düzenlenen bir etkinlik formatıdır.

TEDx ise, TED’in bağımsız organizatörlere verdiği lisans sayesinde dünya genelinde yerel topluluklarda düzenlenen bir etkinlik formatıdır.

2009 yılında başlatılan TEDx programı, yerel düzeyde bireylerin toplulukları için önemli gördüğü fikirleri paylaşmalarına olanak sağlamaktadır. TEDx etkinlikleri, farklı disiplinlerden gelen konuşmacılar aracılığıyla topluma ilham vermek, bireyleri düşünmeye teşvik etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenir. Bu etkinliklerde teknoloji, sanat, bilim, eğitim ve sosyal meseleler gibi geniş bir yelpazede konu başlıkları ele alınır ve tüm konuşmalar, herkesin erişebileceği şekilde kaydedilip dijital ortamda yayınlanır.

TEDx’in bir kolu olan TEDx Women etkinlikleri, kadınların liderliklerini, hikayelerini ve topluma sağladıkları katkıları vurgulayan son derece özel ve anlamlı bir platformdur. 2010 yılında başlatılan TEDx Women, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlenmesi ve kapsayıcılık gibi temel konularda farkındalık yaratmayı hedefler. Bu etkinlikler, yalnızca kadınların hikayelerini paylaşmakla kalmaz; aynı zamanda onların toplumsal rollerini yeniden tanımlayarak ilham verici bir dönüşüm hareketinin parçası olmasını sağlar.

Kadınların karşılaştıkları zorlukları aşmak için geliştirdikleri yaratıcı çözümleri, liderlik becerilerini ve değişim yaratan projelerini paylaşmalarına olanak tanır. Her konuşma, bireysel bir hikayenin ötesine geçerek küresel bir mesaj taşır; kadınların toplumsal katkılarını görünür hale getirirken aynı zamanda yeni nesiller için bir ilham kaynağı oluşturur. TEDx Women, farklı kültürlerden ve disiplinlerden gelen kadınları bir araya getirerek ortak bir vizyon etrafında birleşmeyi ve daha eşitlikçi bir dünya için harekete geçmeyi teşvik eder.

Mersin’de Radisson Otel’de gerçekleştirilen TEDxGüvenevler Women etkinliği de bu misyonun bir parçası olarak organize edildi.

Mersin’de Radisson Otel’de gerçekleştirilen TEDxGüvenevler Women etkinliği de bu misyonun bir parçası olarak organize edildi.

“Perde Arkasındaki Kadınlar: Güç ve Mutluluk” temalı etkinlik, kadınların toplumda ortaya çıkan gücünü, yaratıcılığını ve değişim sürecini gözler önüne sermeyi amaçlıyordu. Etkinlikte, birbirinden değerli konuşmacılar, topluma ilham veren fikirlerini ve hikayelerini paylaştı.

Etkinliğimiz, bilimden iş dünyasına, medyadan hukuka kadar çeşitli alanlarda uzmanlık sahibi kişileri ağırladı ve sadece 100 kişilik özel davetli bir kitleye hitap etti. Katılımcılar, konuşmacılarla birebir iletişim kurarak etkinlik boyunca bir network ağı oluşturma fırsatı buldu. İşte bu etkinlikte yer alan başlıca konuşmacılar ve öne çıkan fikirleri:

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, kadın ve erkekler arasındaki farklılıkları ele alarak İlişkiler ve mutluluk üzerine derinlemesine bir bakış sundu. Prof. Dr. Uğur Batı, insan potansiyelinin sınırlarını keşfetme sürecinde kadın ve erkek rolleri arasındaki yaklaşımları paylaşımıyla bireysel ve toplumsal farkındalık yarattı. İş insanı Zuhal Mansfield, “Hayat Cesurları Sever” diyerek liderlik ve azim hikayelerini izleyicilerle paylaştı.

Ayrıca Dr. Gökçen Erdoğan, kadınların kendi ruhlarını ve bedenlerini keşfetmeleri üzerine bilimsel bir bakış sundu. Gazeteci-yazar Ayşen Şahin, mutluluğun geçici ancak anlamın kalıcı olduğunu belirtti. Hacer Foggo ise dezavantajlı gruplar ve kadın dayanışması üzerine yaptığı farkındalık dolu konuşmasıyla büyük alkış topladı.

Etkinliğimizin en dikkat çekici yanlarından biri de sanat, bilim, teknoloji ve toplumsal farkındalığın bir arada ele alınmasıydı. Özellikle teknolojide kadın liderliğini temsil eden Zerrin Topal ve pozitif düşüncenin önemini vurgulayan Can Aydoğmuş’un konuşmaları izleyicilerde büyük bir hayranlık uyandırdı.

Sonuç olarak, TEDx Women etkinlikleri, yalnızca kadınların hikayelerini dinlemekle kalmaz; bu hikayeleri toplumsal dönüşümün bir aracı haline getirir. Kadınların liderlik potansiyelini, yaratıcı düşüncelerini ve çözüm odaklı yaklaşımlarını sergileyen bu etkinlikler, bireylerin önyargılarından sıyrılmalarına, toplumun daha kapsayıcı bir yapı kazanmasına ve kalıcı bir farkındalık oluşmasına zemin hazırlar. Mersin’de düzenlenen TEDxGüvenevler Women etkinliği de bu misyonun bir parçası olarak, kadınların gücünü daha görünür hale getirmekle kalmamış; aynı zamanda bu gücün toplumsal değişim için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Her konuşma, sadece bir bireyin hikayesi değil, aynı zamanda bir harekete geçiş çağrısıdır.

Bu etkinlik, kadınların görünmeyen gücünü sahne ışıklarına taşırken, dinleyicilere de şu mesajı vermiştir: Her bir bireyin içinde bir lider, bir ilham kaynağı ve bir değişim yaratıcı saklıdır. Bu değişimin hayata geçmesi için bir araya gelmek, hikayeleri paylaşmak ve fikirleri yaymak gereklidir. TEDx Women etkinlikleri, bu değişim sürecini tetikleyen kıvılcımlar olmaya devam edecektir. Kadınların gücü, bu platformlar sayesinde hem bireysel hem toplumsal düzeyde büyüyerek ışık saçmaya devam ediyor. Mersin’deki bu özel etkinlik, bir başlangıç olduğu kadar, gelecekteki dönüşümler için de güçlü bir çağrıdır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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