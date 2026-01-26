onedio
Bir İçerik Üreticisi Tarkan Konserinin Bilet Fiyatlarını Karşılaştırdı: "Ucuz Bilet Sahneye Daha Yakın"

Bir İçerik Üreticisi Tarkan Konserinin Bilet Fiyatlarını Karşılaştırdı: "Ucuz Bilet Sahneye Daha Yakın"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2026 - 13:24

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, tam 7 yıl aradan sonra İstanbul’da gerçekleştirdiği konser serisiyle sahnelere dönüş yaptı. Volkswagen Arena’da gerçekleşen konserin haberi duyulur duyulmaz, biletleri dakikalar içinde tükendi. Megastar, hayranlarına 'Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım' diyerek özürlerini dile getirdi.

İçerik üreticisi Merve Sinoplu Çekme, Tarkan konserinde bilet fiyatlarını karşılaştırdı. Ortaya çıkan fark, ucuz bilet alanların yüreğine su serpti.

Tribün 1. kategori 9 bin 975 TL, saha içi ayakta 3 bin 675 TL. Peki bu neden böyle?

Tribünde size özel ayrılmış bir koltuğunuz vardır. Konser başlamadan 5 dakika önce gelebilir, istediğinizde oturabilir, eşyalarınızı yanınıza koyabilirsiniz. Bu 'garantili alan' ve 'yorulmama' lüksü, bilet fiyatını yukarı çeker.

Saha içi ise daha uygun fiyatlıdır çünkü bu kategoride bir yeriniz 'yoktur'. En önü kapmak için saatler önce sıraya girmeniz, konser boyunca ayakta durmanız ve kalabalıkla iç içe olmanız gerekir. Organizatörler, fiziksel zorluğu fiyatı düşürerek dengeler.

