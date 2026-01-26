Bir İçerik Üreticisi Tarkan Konserinin Bilet Fiyatlarını Karşılaştırdı: "Ucuz Bilet Sahneye Daha Yakın"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DT4_ki...
Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, tam 7 yıl aradan sonra İstanbul’da gerçekleştirdiği konser serisiyle sahnelere dönüş yaptı. Volkswagen Arena’da gerçekleşen konserin haberi duyulur duyulmaz, biletleri dakikalar içinde tükendi. Megastar, hayranlarına 'Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım' diyerek özürlerini dile getirdi.
İçerik üreticisi Merve Sinoplu Çekme, Tarkan konserinde bilet fiyatlarını karşılaştırdı. Ortaya çıkan fark, ucuz bilet alanların yüreğine su serpti.
Tribün 1. kategori 9 bin 975 TL, saha içi ayakta 3 bin 675 TL. Peki bu neden böyle?
