Bir İçerik Üreticisi Tarkan Konserinin Bilet Fiyatlarını Karşılaştırdı: "Ucuz Bilet Sahneye Daha Yakın"

Tribünde size özel ayrılmış bir koltuğunuz vardır. Konser başlamadan 5 dakika önce gelebilir, istediğinizde oturabilir, eşyalarınızı yanınıza koyabilirsiniz. Bu 'garantili alan' ve 'yorulmama' lüksü, bilet fiyatını yukarı çeker.

Saha içi ise daha uygun fiyatlıdır çünkü bu kategoride bir yeriniz 'yoktur'. En önü kapmak için saatler önce sıraya girmeniz, konser boyunca ayakta durmanız ve kalabalıkla iç içe olmanız gerekir. Organizatörler, fiziksel zorluğu fiyatı düşürerek dengeler.