Bir Diş Hekimi Hazal Kaya'nın Gündem Olan Dişlerini Yorumladı: "Diş Taşkınlığı Var"

Geçtiğimiz günlerde, Disney+’ta yayınlanacak olan Sekizinci Aile dizisinin galası gerçekleştirildi. Galada pek çok olay yaşanırken, Hazal Kaya yine değişimiyle çok konuşuldu. Son dönemde verdiği kilolar ve saç rengiyle konuşulan Hazal Kaya, hem ilginç ayakkabı seçimi ve yaptırdığı diş estetiği ile gündem oldu.

Diş Hekimi Şahin Durmuş, Hazal Kaya'nın gündem olan dişlerini bir profesyonel gözle yorumladı. Yorumuna pek çok kişi hak verdi.