Bir Diş Hekimi Hazal Kaya'nın Gündem Olan Dişlerini Yorumladı: "Diş Taşkınlığı Var"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2025 - 11:12

Geçtiğimiz günlerde, Disney+’ta yayınlanacak olan Sekizinci Aile dizisinin galası gerçekleştirildi. Galada pek çok olay yaşanırken, Hazal Kaya yine değişimiyle çok konuşuldu. Son dönemde verdiği kilolar ve saç rengiyle konuşulan Hazal Kaya, hem ilginç ayakkabı seçimi ve yaptırdığı diş estetiği ile gündem oldu. 

Diş Hekimi Şahin Durmuş, Hazal Kaya'nın gündem olan dişlerini bir profesyonel gözle yorumladı. Yorumuna pek çok kişi hak verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRXb8VhCLUm/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Diş taşkınlığı mevcut"

Hastaların dişlerini tasarlarken mesleklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Durmuş, oradaki ışıkların da etkisiyle ortaya böyle bir görüntünün çıktığını anlattı. Eski dişleri ile de karşılaştırma yapan doktor, önemli olanın hastanın mutluluğu olduğunu vurguladı.

Kendisine gelen yorumları burada paylaşmıştık;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tülin Satkın

Rahmetli dedemin gece bardağın içine koyduğu dişlerin aynısı yemin ederim.