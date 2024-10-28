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Bir Ambulans Görevlisi Video İçin Yaralanmış Gibi Yapan Genci Görünce Gerçek Sanıp Yardımına Koştu

Bir Ambulans Görevlisi Video İçin Yaralanmış Gibi Yapan Genci Görünce Gerçek Sanıp Yardımına Koştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
28.10.2024 - 16:46

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Paramedikler dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ediyor bildiğiniz üzere. Bu meslek, kişinin hem fiziksel hem de zihinsel olarak dayanıklı olmasını gerektirir. Her an her türlü duruma hazırlıklı olmak, hızlı ve doğru kararlar alabilmek, stres altında bile soğukkanlılığını koruyabilmek oldukça önemli.

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Üç arkadaş motorlarıya bir video çekmek istedi ve aralarından biri yaralanmış numarası yaptı.

Üç arkadaş motorlarıya bir video çekmek istedi ve aralarından biri yaralanmış numarası yaptı.

Bu sırada olayı gören bir paramedik, videoyu gerçek sanıp yardıma koştu.

Bu sırada olayı gören bir paramedik, videoyu gerçek sanıp yardıma koştu.

Ambulans görevlisinin hızı ve duyarlılığı beğeni topladı.

İşte o video;

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