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Bu Nasıl Rezillik? Evsiz Kadını Yemeğe Çıkaran Bir Yayıncı Hesap Gelince Arabaya Binip Kaçtı

Bu Nasıl Rezillik? Evsiz Kadını Yemeğe Çıkaran Bir Yayıncı Hesap Gelince Arabaya Binip Kaçtı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 23:45

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Bildiğiniz üzere sosyal medyada iyilik akımı meşhur. Özellikle fenomenler yaptıkları iyilikleri paylaşmayı adeta bir yarışa dönüştürdü. Kimileri yapılan iyiliklerin paylaşılmaması gerektiğini savunurken, kimileri ise bunu teşvik edici buluyor. Tüm bu tartışmaların yanında, sinirleri bozan bir 'iyilik' videosu sosyal medyanın gündemine düştü.

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Bir yayıncı, evsiz bir kadını güzel bir restorana götürüp birlikte yemek yedikleri anları canlı yayında takipçileriyle paylaştı.

Bir yayıncı, evsiz bir kadını güzel bir restorana götürüp birlikte yemek yedikleri anları canlı yayında takipçileriyle paylaştı.

Hesap geldiğinde, bir arabaya binip restorandan uzaklaşan yayıncının o anları da canlı yayına yansıdı.

Hesap geldiğinde, bir arabaya binip restorandan uzaklaşan yayıncının o anları da canlı yayına yansıdı.

Yaptığı bu çirkin hareket büyük tepki topladı.

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