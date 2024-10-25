Bu Nasıl Rezillik? Evsiz Kadını Yemeğe Çıkaran Bir Yayıncı Hesap Gelince Arabaya Binip Kaçtı

Bildiğiniz üzere sosyal medyada iyilik akımı meşhur. Özellikle fenomenler yaptıkları iyilikleri paylaşmayı adeta bir yarışa dönüştürdü. Kimileri yapılan iyiliklerin paylaşılmaması gerektiğini savunurken, kimileri ise bunu teşvik edici buluyor. Tüm bu tartışmaların yanında, sinirleri bozan bir 'iyilik' videosu sosyal medyanın gündemine düştü.