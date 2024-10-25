Bu Nasıl Rezillik? Evsiz Kadını Yemeğe Çıkaran Bir Yayıncı Hesap Gelince Arabaya Binip Kaçtı

Bildiğiniz üzere sosyal medyada iyilik akımı meşhur. Özellikle fenomenler yaptıkları iyilikleri paylaşmayı adeta bir yarışa dönüştürdü. Kimileri yapılan iyiliklerin paylaşılmaması gerektiğini savunurken, kimileri ise bunu teşvik edici buluyor. Tüm bu tartışmaların yanında, sinirleri bozan bir 'iyilik' videosu sosyal medyanın gündemine düştü.
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Bir yayıncı, evsiz bir kadını güzel bir restorana götürüp birlikte yemek yedikleri anları canlı yayında takipçileriyle paylaştı.
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Hesap geldiğinde, bir arabaya binip restorandan uzaklaşan yayıncının o anları da canlı yayına yansıdı.
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