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Beyoğlu'nda +18 Partiye Polis Baskın Yaptı: Kafeste Duran Bir Kadına Kırbaçla Vurarak Eğlendikleri Görüldü

Beyoğlu'nda +18 Partiye Polis Baskın Yaptı: Kafeste Duran Bir Kadına Kırbaçla Vurarak Eğlendikleri Görüldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 00:01

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Gün geçmiyor ki ülkemizde akıl tutulması yaşatan bir olay ile karşılaşmayalım. Beyoğlu'nda gerçekleştirilen bir partiye baskın yapan polis birbirinden ilginç görüntülerle karşılaştı. O parti sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Polis ilginç kostümler ve objeler bulduğu partide kafeste bir kadının olduğu görüldü.

Polis ilginç kostümler ve objeler bulduğu partide kafeste bir kadının olduğu görüldü.

32 kişinin gözaltına alındığı o partiye giriş ücretinin 250 TL olduğu öğrenildi.

32 kişinin gözaltına alındığı o partiye giriş ücretinin 250 TL olduğu öğrenildi.

Aralarında mekanın sahibinin de bulunduğu 32 kişiden 23’ü serbest kaldı. Mekanın sahibi ve partiyi organize edenler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, mekanın sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte o görüntüler;

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merve

Çocuk kadın hayvan taciz edersin adli kontrol şartıyla serbest kalırsın ama +18 bir parti organize ettin veya katıldın diye tutuklanırsın.. Adalet gibi adale... Devamını Gör

m

müşterinin ayağı alışsın diye bileti 250den yapmışlar bi de yazık amirim, sal çocukları..onlar bi yere gitmez zaten

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