Beyoğlu'nda +18 Partiye Polis Baskın Yaptı: Kafeste Duran Bir Kadına Kırbaçla Vurarak Eğlendikleri Görüldü

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Polis ilginç kostümler ve objeler bulduğu partide kafeste bir kadının olduğu görüldü.
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32 kişinin gözaltına alındığı o partiye giriş ücretinin 250 TL olduğu öğrenildi.
İşte o görüntüler;
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Çocuk kadın hayvan taciz edersin adli kontrol şartıyla serbest kalırsın ama +18 bir parti organize ettin veya katıldın diye tutuklanırsın.. Adalet gibi adale... Devamını Gör
müşterinin ayağı alışsın diye bileti 250den yapmışlar bi de yazık amirim, sal çocukları..onlar bi yere gitmez zaten
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