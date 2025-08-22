BİM'e Valiz Çeşitleri Geliyor! 29 Ağustos 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
29 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
SGS İnvertor Kaynak Makinası 4.500 TL
Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL
Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB 15.990 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.890 TL
Çocuk Valiz 799 TL
Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi 180 cc 129 TL
