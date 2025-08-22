onedio
BİM'e Valiz Çeşitleri Geliyor! 29 Ağustos 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.08.2025 - 14:19 Son Güncelleme: 22.08.2025 - 14:25

29 Ağustos 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

SGS İnvertor Kaynak Makinası 4.500 TL

  • Sıcak Hava Tabancası 649 TL

  • Eğe Seti 549 TL

  • Somun Adaptör Seti 109 TL

  • Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi 119 TL

  • Mini Kolastar Testeresi 199 TL

  • Zımba Tabancası 499 TL

  • Matkap Uç Seti 269 TL

  • Freze Matkap Uç Seti 109 TL

  • Mıknatıslı Mini Su Terazisi 99 TL

  • Alüminyum Su Terazisi 40 cm 169 TL

  • Akrilik Sprey Boya 400 ml / 320 gr 99 TL

  • Gravür Taşlama Seti 1.290 TL

  • Panç Set 175 TL

  • Lehim Kalemi 230V 40W 345 TL

  • Mutfak Lavabo Musluk Ucu 149 TL

  • 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 75 TL

  • Pervaneli Duş Başlığı Set 5 Fonksiyonlu 169 TL

  • 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 65 TL

  • Evye Borusu 195 TL

  • 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 95 TL

  • 2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 65 TL

  • Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 50 TL

  • Koltuk ve Halı Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Motor Ağır Yağ - Kir Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Jant Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Lastik Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Genel Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Deri Koltuk Temizleyici 500 ml 45 TL

  • Hızlı Cila 500 ml 45 TL

  • Torpido Parlatıcı 500 ml 45 TL

Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

  • Range 5 Kanat Vantilatör 55W 1.190 TL

  • Arnica Blender Seti 1.490 TL

  • Kumtel Mini Fırın 2.150 TL

  • Kumtel Vakum Makinesi 1.250 TL

  • Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

  • Homend 1351H Waffle Makinesi 1.490 TL

  • Philips Saç Kurutma Makinesi 799 TL

  • Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.290 TL

  • Heifer Cam Kettle 1,8 L 899 TL

  • Rexon Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 349 TL

  • Rexon Saç Düzleştirici Fırça veya Kıvırıcı 590 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici Üflemeli 1.950 TL

  • Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 449 TL

Samsung Galaxy S21 FE Cep Telefonu 8GB/128GB 15.990 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 16.990 TL

  • TCL 43' Full HD QLED Android Tv 12.450 TL

  • Akıllı Saat 499 TL

  • Kablosuz Speaker PBS228 375 TL

  • Kulaküstü Kulaklık PBS229 749 TL

  • TWS Kulaklık PBS230 499 TL

  • TWS Kulaklık PBS231 549 TL

  • Akıllı Bileklik 299 TL

  • Powerbank MagSafe 5.000 mAh PBS133 479 TL

  • Powerbank 20.000 mAh PD PBS132 599 TL

  • Powerbank 10.000 mAh PBS131 349 TL

  • Duvar Şarjı 65W USB+PD PBS135 649 TL

  • Duvar Şarjı 20W PD+USB 3.0 QC PBS136 249 TL

  • Duvar Şarjı 30W PD+USB 3.0 QC PBS137 349 TL

  • Araç Şarjı USB+Type-C Hızlı PBS134 169 TL

  • Tablet Telefon Standı PBS140 129 TL

  • Araç Tutucu Mıknatıslı PBS141 129 TL

  • Işıklı Tripod PBS142 275 TL

  • Kablolu Kulakiçi Kulaklık Lightning PBS226 109 TL

  • Kablolu Kulakiçi Kulaklık Type-C PBS227 109 TL

  • Şarj Kablosu Type-C Lightning PBS420 85 TL

  • Şarj Kablosu Type-C 65W PBS421 85 TL

  • Şarj Kablosu iOS PBS418 85 TL

  • Mini Robot Aydınlatmalı LR44 Pil 99 TL

  • Şarj Kablosu Type-C PBS419 85 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.890 TL

  • Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.890 TL

  • Kapaklı Leğen 10 Litre 109 TL

  • Yumurta Saklama Kabı 15’li 55 TL

  • Bardaklı Sürahi Seti 99 TL

  • Antik Kase Seti 3’lü 139 TL

  • Okyanus Home Süzgeç Çeşitleri 35 TL

  • Spatula Maşa 39 TL

  • Pipetli Bardak 600 ml 35 TL

  • Lisanslı Beslenme Kabı 69 TL

  • Lisanslı Matara 119 TL

Çocuk Valiz 799 TL

  • North Pacific PP Valiz Büyük Boy 875 TL

  • North Pacific PP Valiz Orta Boy 755 TL

  • North Pacific PP Valiz Küçük Boy 685 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

  • Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 65 TL

  • Silikon Yastık 119 TL

  • Bebek Alez 99 TL

  • Ev Elbisesi 199 TL

  • Pijama Takımı Kadın 269 TL

  • Pijama Takımı Erkek 279 TL

  • Valiz Organizer Set 6’lı 99 TL

  • Masa Örtüsü Pötikare 160x160 cm 119 TL

  • Masa Örtüsü Pötikare 140x140 cm 79 TL

  • Banyo Paspas Seti 249 TL

  • Pipetli Bardak 300 ml 165 TL

  • Cam Biberon Seti 169 TL

  • Emzik Kutusu 49 TL

  • Meyve Süzgeci 75 TL

  • Mini Cam Alıştırma Bardağı 75 TL

  • Akıtmaz Kulplu Bardak 139 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 75 TL

Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi 180 cc 129 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 65 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 69 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 99 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 89 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 119 TL

  • Vega Kase 215 cc 22,50 TL

  • Boncuk Kenarlı Kase 219 TL

  • Boncuklu Fincan Seti 90 cc 549 TL

  • Mottolu Kupa 330 cc 199 TL

  • Cam Yağdanlık 350 ml 119 TL

  • Şekilli Renkli Cam Pipet Seti 65 TL

  • Çift Cidarlı Renkli Cam Kupa 390 cc 259 TL

  • Cam Meşrubat Bardağı 360 cc 34 TL

  • Emaye Kızartma Tenceresi 319 TL

  • Yuvarlak Kek Kalıbı 23x12 cm 349 TL

  • Kelepçeli Baton Kek Kalıbı 30x7 cm 449 TL

  • Tek Fiyat Bıçak/Soyacak Çeşitleri 89 TL

  • Renkli Süzgeç 20 cm 109 TL

  • Cam Kesme Tablası 20x30 cm 99 TL

