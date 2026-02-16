BİM’e Ramazan Bereketiyle Geliyor
BİM, on bir ayın sultanı Ramazan’ı, iftar ve sahur sofralarının bereketini artıracak özel bir kampanyayla karşılıyor. 14 Şubat – 30 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar 48 farklı ürün bütçe dostu ve avantajlı fiyatlarla BİM müşterileriyle buluşuyor.
