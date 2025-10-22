Bilim Kurgu Filmlerinde Tüylerimizi Diken Diken Eden Soundtrack’ler
Bilim kurgu filmleri hem görsel efektleriyle hem de kulaklarımızda yankılanan o efsanevi müzikleriyle de hafızamıza kazınıyor. Bir uzay gemisinin motoru çalışmadan önce yükselen o gergin ses, bir robotun insana dönüştüğü anı besleyen melodi ve distopik bir şehirde yankılanan elektronik sesler... İşte tüm bunlar, sinema deneyimini sadece izlemekten çıkartıp hissettiriyor! Haydi birlikte o şarkılara ışınlanalım!
1. Vangelis - Blade Runner (1982)
2. Hans Zimmer - Interstellar (2014)
3. John Williams - Star Wars: Main Theme (1977)
4. Daft Punk - Tron: Legacy (2010)
5. Max Richter - Arrival (2016)
6. Jerry Goldsmith - Alien (1979)
7. Brad Fiedel - The Terminator Theme (1984)
8. Michael Giacchino - Star Trek (2009)
9. Cliff Martinez - Solaris (2002)
10. M83 - Oblivion (2013)
