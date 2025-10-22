Bilim Kurgu Filmlerinde Tüylerimizi Diken Diken Eden Soundtrack’ler

Bilim kurgu filmleri hem görsel efektleriyle hem de kulaklarımızda yankılanan o efsanevi müzikleriyle de hafızamıza kazınıyor. Bir uzay gemisinin motoru çalışmadan önce yükselen o gergin ses, bir robotun insana dönüştüğü anı besleyen melodi ve distopik bir şehirde yankılanan elektronik sesler... İşte tüm bunlar, sinema deneyimini sadece izlemekten çıkartıp hissettiriyor! Haydi birlikte o şarkılara ışınlanalım!