Bilim Kurgu Filmlerinde Tüylerimizi Diken Diken Eden Soundtrack’ler

Liz Lemon
22.10.2025 - 20:06

Bilim kurgu filmleri hem görsel efektleriyle hem de kulaklarımızda yankılanan o efsanevi müzikleriyle de hafızamıza kazınıyor. Bir uzay gemisinin motoru çalışmadan önce yükselen o gergin ses, bir robotun insana dönüştüğü anı besleyen melodi ve distopik bir şehirde yankılanan elektronik sesler... İşte tüm bunlar, sinema deneyimini sadece izlemekten çıkartıp hissettiriyor! Haydi birlikte o şarkılara ışınlanalım!

1. Vangelis - Blade Runner (1982)

2. Hans Zimmer - Interstellar (2014)

3. John Williams - Star Wars: Main Theme (1977)

4. Daft Punk - Tron: Legacy (2010)

5. Max Richter - Arrival (2016)

6. Jerry Goldsmith - Alien (1979)

7. Brad Fiedel - The Terminator Theme (1984)

8. Michael Giacchino - Star Trek (2009)

9. Cliff Martinez - Solaris (2002)

10. M83 - Oblivion (2013)

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
