Bilim İnsanları Bile Şaşkın: Organ Nakli Yapılan Birinin Kişiliği de Değişiyor Olabilir!

Colorado Üniversitesi’nden bir ekip, 23'ü kalp nakli, 24'ü diğer organ nakilleri yapılan 47 kişiyle online bir anket gerçekleştirdi. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Katılımcıların yüzde 89’u, nakilden sonra kişiliklerinde belirgin değişimler yaşadıklarını söyledi. Üstelik bu değişimlerin sadece kalp nakli yapılan kişilerde olmadığının altı çizildi. İki grup arasındaki tek fark, kalp nakli olanların fiziksel değişimleri daha çok hissettiklerini söylemeleri oldu. Kalp naklinden sonra enerjisinin arttığını, vücut dayanıklılığı yükseldiğini söyleyen pek çok kişi oldu. Araştırmanın özetinde, organ naklinin kişiliği de değiştirebileceği fakat daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da belirtildi.

Araştırmada yer verilen örnekler de oldukça ilgi çekici! Katılımcıların bazıları eskiden nefret ettiği yiyecekleri sevmeye başladığını, bazıları farklı müzik türlerine ilgi duyduğunu, hatta kimileri “donörlerinin anılarını” gördüklerini bile söyledi. Bu kişilerden biri de 45 yaşındaki Claire Sylvia.

Claire Sylvia, primer pulmoner hipertansiyon (PPH) adı verilen nadir görülen ve tedavisi olmayan bir hastalık teşhisi konduğunda yetenekli bir dansçıydı. Akciğerlerde yüksek tansiyona neden olan bu rahatsızlık, kalbin sağ tarafının büyümesine ve nefes darlığı ve aşırı yorgunluk gibi zayıflatıcı semptomlara yol açtı. Claire, bir süre sonra 18 yaşındaki bir erkeğin donör olduğunu öğrendi ve kalp-akciğer nakli yapılan ilk kişi oldu.

Ameliyat sonrası üçüncü günde Claire ile bir röportaj yapıldı ve 'Claire, bu mucizeden sonra, en çok ne yapmak istiyorsun?' diye soruldu. Cevabı onu bile şaşırttı: 'Aslında şu anda bir içki içmek için can atıyorum.' Claire daha sonra, ağzından çıkan sözlerden 'utandığını' söyledi çünkü kendisi içki içmeyi sevmiyordu!