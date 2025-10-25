onedio
Bilim İnsanları Bile Şaşkın: Organ Nakli Yapılan Birinin Kişiliği de Değişiyor Olabilir!

Dilara Bağcı Peker
25.10.2025 - 15:02

Organ nakli, tıbbın en mucizevi gelişmelerinden biri. Organ nakli sayesinde bireyler yeniden hayata dönebiliyor, eski sağlıklı günlerine yeniden kavuşuyor. Peki organ nakli yapılan bireyler aynı zamanda yeni bir kişiliğe de kavuşuyor olabilir mi? İlk duyduğunuzda uçuk gelen bu fikri bilim insanları araştırmaya karar vermiş ve oldukça ilginç cevaplar elde etmişler.

Bakalım organ nakliyle beraber kişilik nakli de mümkün mü?

Organ nakli yapılan hastaların yüzde 89'u, operasyondan sonra kişiliklerinde de değişiklik olduğunu bildirmiş!

Colorado Üniversitesi’nden bir ekip, 23'ü kalp nakli, 24'ü diğer organ nakilleri yapılan 47 kişiyle online bir anket gerçekleştirdi. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Katılımcıların yüzde 89’u, nakilden sonra kişiliklerinde belirgin değişimler yaşadıklarını söyledi. Üstelik bu değişimlerin sadece kalp nakli yapılan kişilerde olmadığının altı çizildi. İki grup arasındaki tek fark, kalp nakli olanların fiziksel değişimleri daha çok hissettiklerini söylemeleri oldu. Kalp naklinden sonra enerjisinin arttığını, vücut dayanıklılığı yükseldiğini söyleyen pek çok kişi oldu. Araştırmanın özetinde, organ naklinin kişiliği de değiştirebileceği fakat daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da belirtildi. 

Araştırmada yer verilen örnekler de oldukça ilgi çekici! Katılımcıların bazıları eskiden nefret ettiği yiyecekleri sevmeye başladığını, bazıları farklı müzik türlerine ilgi duyduğunu, hatta kimileri “donörlerinin anılarını” gördüklerini bile söyledi. Bu kişilerden biri de 45 yaşındaki Claire Sylvia.

Claire Sylvia, primer pulmoner hipertansiyon (PPH) adı verilen nadir görülen ve tedavisi olmayan bir hastalık teşhisi konduğunda yetenekli bir dansçıydı. Akciğerlerde yüksek tansiyona neden olan bu rahatsızlık, kalbin sağ tarafının büyümesine ve nefes darlığı ve aşırı yorgunluk gibi zayıflatıcı semptomlara yol açtı. Claire, bir süre sonra 18 yaşındaki bir erkeğin donör olduğunu öğrendi ve kalp-akciğer nakli yapılan ilk kişi oldu.

Ameliyat sonrası üçüncü günde Claire ile bir röportaj yapıldı ve 'Claire, bu mucizeden sonra, en çok ne yapmak istiyorsun?' diye soruldu. Cevabı onu bile şaşırttı: 'Aslında şu anda bir içki içmek için can atıyorum.' Claire daha sonra, ağzından çıkan sözlerden 'utandığını' söyledi çünkü kendisi içki içmeyi sevmiyordu!

Organ naklinden sonra kişilik özellikleri değişen Claire'in hikasi burada bitmiyor.

Claire, organ bağışcısıyla aralarında daha fazla benzerlik olup olmadığını merak etti. Bunun sebebi ise daha önce pek de sevmediği yeşil biberi ve nuggetı çok sevmesiydi. Claire, ayrıca kendini daha özgüvenli, daha iddialı ve hatta daha agresif hissediyordu. Bir gece rüyasında ise 'Tim' isimli birini gördü.

Claire, nakilden iki yıl sonra yeni kalp ve akciğerlerini almadan hemen önce motosiklet kazasında ölen 18 yaşındaki bir adamın ölüm ilanını okudu. Tabii gencin adı da Tim'di! Claire, Tim'in ailesiyle tanışmaya gitti. Claire, Tim'in ailesine Tim'in yeşil biber sevip sevmediğini sordu. Kız kardeşi, 'Şaka mı yapıyorsun? Bayılırdı ama asıl sevdiği nugget'tı' diye cevap verdi.

Üstelik organ nakli sonrasında kişilik değişimi yaşadığını söyleyen tek kişi Claire değil. Nöropsikolog Paul Pearsall, bağışçılarının kişiliklerine paralel kişilik değişiklikleri yaşayan 10 kalp nakli alıcısının hikayesini anlatan bir makale yayınladı.

Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor?

Bugüne kadar anılarımızın yalnızca beynimizde saklandığını düşünüyorsanız biraz yanılıyor olabilirsiniz.  İspanyol sinirbilimci Santiago Ramón y Cajal , 1894'te anıların beyin sinapslarında saklandığını öne sürmüş ve başka bir beyin cerrahı Wilder Penfield de 1937'de bu bulguyu destekleyen bir araştırma yayınlamıştı. Fakat sonraki çalışmalar, anılarımızın DNA, RNA, proteinler ve beyin dışındaki hücrelerdeki epigenetik değişikliklerde saklanabileceğini de ortaya çıkardı. 

Araştırmacılar, 'organ nakliyle beraber kişilik de aktarılır' iddiasının olası sebeplerini şu şekilde açıklıyor:

  • Psikolojik teori: Nakil sonrası stres ve “donörle bütünleşme” hissi kişilikte değişime yol açıyor olabilir.

  • Biyokimyasal teori: Organlarda “hücresel hafıza” olabilir; yani DNA, RNA veya proteinler geçmiş bilgileri taşıyor olabilir.

  • Enerji teorisi: Kalbin güçlü elektromanyetik alanı, donörün “enerjisel izlerini” taşıyor olabilir.

Karşımıza ise bilimsel kanıtlara ihtiyaç duyan birden çok soru çıkıyor: Beyin dışındaki hücrelerde ne tür anılar depolanabilir? Kişiliğe hangi faktörler katkıda bulunuyor? Bu faktörler bağışlanan bir organla aktarılabilir mi?

Yukarıda bir özeti verilen çalışmanın katılımcı sayısının az olduğunu (47 kişi) ve katılımcılara sosyal medya üzerinden ulaşıldığını yani çalışmanın tam olarak kanıt niteliğinde olmadığın ancak bu konuya ışık tutan en ilginç çalışmalardan biri olduğunu belirtelim.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

