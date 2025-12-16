Bezos ve Zuckerberg Bile Yetişemedi: 600 Milyar Dolar Barajını Aşan İlk İnsan Oldu
Kaynak: https://www.forbes.com/real-time-bill...
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, modern finans tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. 600 milyar dolar servet barajını aşan ilk kişi olarak küresel servet dengelerini altüst etti ve 1 trilyon dolarlık tarihi hedefine doğru geri sayımı başlattı.
Detaylar 👇
Kaynak: Forbes
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Forbes verilerine göre, 15 Aralık itibarıyla Musk'ın net serveti 677 milyar dolara ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Musk'ın servetindeki rekor artışın ardındaki en büyük güç, özel uzay şirketi SpaceX'in hızla yükselen piyasa değeri oldu.
Musk'ın ulaşılmaz zirvesini gösteren güncel liste şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın