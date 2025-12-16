onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bezos ve Zuckerberg Bile Yetişemedi: 600 Milyar Dolar Barajını Aşan İlk İnsan Oldu

Bezos ve Zuckerberg Bile Yetişemedi: 600 Milyar Dolar Barajını Aşan İlk İnsan Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 12:53

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, modern finans tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. 600 milyar dolar servet barajını aşan ilk kişi olarak küresel servet dengelerini altüst etti ve 1 trilyon dolarlık tarihi hedefine doğru geri sayımı başlattı.

Detaylar 👇

Kaynak: Forbes

Kaynak: https://www.forbes.com/real-time-bill...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Forbes verilerine göre, 15 Aralık itibarıyla Musk'ın net serveti 677 milyar dolara ulaştı.

Forbes verilerine göre, 15 Aralık itibarıyla Musk'ın net serveti 677 milyar dolara ulaştı.

Bu devasa rakam, onu dünyanın en zengin ikinci isminden 400 milyar doların üzerinde bir farkla ayırıyor. Uzmanlar, bu muazzam farkın modern tarihte tanık olunmamış bir servet eşitsizliğine işaret ettiğini belirtiyor. Teknoloji kurucuları, yazılım devleri ve yatırımcıların yer aldığı 'en zenginler' listesinin zirvesi ile ikincisi arasındaki mesafe daha önce hiç bu kadar açılmamıştı.

Musk'ın servetindeki rekor artışın ardındaki en büyük güç, özel uzay şirketi SpaceX'in hızla yükselen piyasa değeri oldu.

Musk'ın servetindeki rekor artışın ardındaki en büyük güç, özel uzay şirketi SpaceX'in hızla yükselen piyasa değeri oldu.

Şirketin değerlemesindeki fırlama, Musk'ı diğer tüm milyarderlerin açık ara önüne taşıdı. İş insanının servetinin temelini, büyük ölçüde Tesla ve SpaceX'teki hisseleri oluşturuyor. Tesla’nın yaklaşık yüzde 13’üne sahip olan Musk, SpaceX’in ise yüzde 42’lik çoğunluk hissesini elinde tutuyor. Son dönemdeki servet patlaması, doğrudan SpaceX’in değerindeki sıçramadan kaynaklanıyor. Ayrıca Elon Musk'ın Tesla'dan maaş almadığını not etmemiz gerekiyor. Kendisinin geliri tamamen hisse bazlı. Bu hisselerini satmak yerine teminat göstererek kredi kullanmayı tercih ediyor.

Musk'ın ulaşılmaz zirvesini gösteren güncel liste şöyle:

Musk'ın ulaşılmaz zirvesini gösteren güncel liste şöyle:

1. Elon Musk: 677 milyar dolar (Tesla, SpaceX, X, xAI)

2. Larry Page: 266 milyar dolar (Google / Alphabet)

3. Jeff Bezos: 249 milyar dolar (Amazon, Blue Origin)

4. Sergey Brin: 247 milyar dolar (Google / Alphabet)

5. Larry Ellison: 243 milyar dolar (Oracle)

6. Mark Zuckerberg: 228 milyar dolar (Meta)

7. Bernard Arnault: 202 milyar dolar (LVMH)

8. Steve Ballmer: 167 milyar dolar (Microsoft)

9. Jensen Huang: 152 milyar dolar (Nvidia)

10. Warren Buffett: 150 milyar dolar (Berkshire Hathaway)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın