Beyaz Perdenin Sultanları: 2023'te Kadın Yönetmenlerin Çektiği Göz Kamaştıran En İyi Filmler
Beyaz Perdenin Sultanları: 2023'te Kadın Yönetmenlerin Çektiği Göz Kamaştıran En İyi Filmler
2023'ün sonlarına doğru yaklaşırken bu yıl kadın yönetmenler tarafından çekilen en etkileyici filmleri sizin için bir araya getirdik. Listenin belki de en ön plana çıkan filmi, aynı zamanda yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan 'Barbie' oldu. Bu yetenekli kadın yönetmenlerin önümüzdeki yıllarda daha da harika işler yapmalarını umuyor ve kadın yönetmen sayısının artışını sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Eternal Daughter
19. Huesera: The Bone Woman
18. Showing Up
17. Fair Play
16. You Hurt My Feelings
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15. Polite Society
14. Reality
13. Quiz Lady
12. Priscilla
11. Bottoms
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10. Barbie
9. Theater Camp
8. Scrapper
7. How to Have Sex
6. Rye Lane
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5. Saltburn
4. Are You There God? It’s Me, Margaret.
3. All the Beauty and the Bloodshed
2. Anatomy of a Fall
1. Past Lives
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