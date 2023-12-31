Beyaz Perdenin Sultanları: 2023'te Kadın Yönetmenlerin Çektiği Göz Kamaştıran En İyi Filmler

2023'ün sonlarına doğru yaklaşırken bu yıl kadın yönetmenler tarafından çekilen en etkileyici filmleri sizin için bir araya getirdik. Listenin belki de en ön plana çıkan filmi, aynı zamanda yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan 'Barbie' oldu. Bu yetenekli kadın yönetmenlerin önümüzdeki yıllarda daha da harika işler yapmalarını umuyor ve kadın yönetmen sayısının artışını sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.