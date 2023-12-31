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Beyaz Perdenin Sultanları: 2023'te Kadın Yönetmenlerin Çektiği Göz Kamaştıran En İyi Filmler

Beyaz Perdenin Sultanları: 2023'te Kadın Yönetmenlerin Çektiği Göz Kamaştıran En İyi Filmler

Sinema film 2023enler
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 18:01

2023'ün sonlarına doğru yaklaşırken bu yıl kadın yönetmenler tarafından çekilen en etkileyici filmleri sizin için bir araya getirdik. Listenin belki de en ön plana çıkan filmi, aynı zamanda yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan 'Barbie' oldu. Bu yetenekli kadın yönetmenlerin önümüzdeki yıllarda daha da harika işler yapmalarını umuyor ve kadın yönetmen sayısının artışını sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Eternal Daughter

20. The Eternal Daughter

IMDb: 6.0 

Özet: Film, gizemle dolu, neredeyse boş bir otel haline gelen eski aile evlerine döndükleri zaman, yıllardır saklı kalan sırlarla yüzleşmek zorunda kalan bir anne ve orta yaşlı kızının hikayesini konu ediyor. 

Oyuncular: Tilda Swinton, Louis, August Joshi 

Yönetmen: Joanna Hogg

19. Huesera: The Bone Woman

19. Huesera: The Bone Woman

IMDb: 6.1  

Özet: Film, uğursuz bir varlık tarafından lanetlenen ilk çocuğunu bekleyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Valeria ve kocası Raul, sonunda uzun süredir hayallerini kurdukları bebeğe kavuşacaklarını öğrenirler. Hamile olan Valeria için başlarda her şey mükemmel görünür. Ancak bir süre sonra bir şeyler teres gitmeye başlar.  

Oyuncular: Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mayra Batalla  

Yönetmen: Michelle Garza Cervera

18. Showing Up

18. Showing Up

IMDb: 6.4 

Özet: Showing Up, kariyer seyrini değiştirecek bir serginin eşiğinde olan bir sanatçının enerjik ve son derece eğlenceli bir portresini sunuyor. Ana karakterimiz sergisini ortaya koyduğu bu süreçte ailesi ve arkadaşları arasında gezinirken; hayatın kaosu, onun sanatını icra etmesine ilham kaynağı olmaya başlıyor. 

Oyuncular: Michelle Williams, Hong Chau, André 3000 

Yönetmen: Kelly Reichardt

17. Fair Play

17. Fair Play

IMDb: 6.4 

Özet: Kıran kırana rekabetin yaşandığı yatırım fonunda gerçekleşen beklenmedik bir terfi, yeni nişanlanmış genç çiftin arasındaki romantizmi öldürür ve onları ayrılığın eşiğine getirir. 

Oyuncular: Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich, Eddie Marsan 

Yönetmen: Chloe Domont

16. You Hurt My Feelings

16. You Hurt My Feelings

IMDb: 6.6  

Özet: Beth, kendisini her yönden seven ve destekleyen Don ile evli olan New Yorklu bir yazardır. Onların mükemmel görünen evlilikleri Beth’in, Don'un hiçbir zaman onun yazı stilinin hayranı olmadığını itiraf ettiğini duymasıyla karmaşıklaşır.

Oyuncular: Amber Tamblyn, David Cross, Tobias Menzies  

Yönetmen: Nicole Holofcener

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15. Polite Society

15. Polite Society

IMDb: 6.7   

Özet: Dövüş sanatçısı eğitimi gören Ria Khan, ablası Lena'yı yaklaşan evliliğinden kurtarması gerektiğine inanıyor. Arkadaşlarının yardımını aldıktan sonra Ria, bağımsızlık ve kardeşlik adına tüm düğün soygunlarının en iddialısını gerçekleştirmeye çalışır.   

Oyuncular: Priya Kansara, Ritu Arya, Renu Brindle   

Yönetmen: Nida Manzoor

14. Reality

14. Reality

IMDb: 6.7  

Özet: 2010 - 2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin bir üyesi olarak kariyerine başlayan Reality Winner, birkaç dil konuşabilme yeteneğini hava kuvvetlerine yardım etmekte kullandı ve Hava Kuvvetleri Takdir Madalyası'nı kazandı. Onurlu bir terhis ve denizaşırı STK'larda iş bulma girişimi başarısız olduktan sonra, sonunda Pluribus International Corporation tarafından işe alındı. Winner burada, İran'ın havacılık programı ile ilgili belgeleri tercüme edecekti. Daha sonra The Intercept'e sızdıracağı gizli belgeleri de burada keşfetti. Winner, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine Rus müdahalesi hakkında bir istihbarat raporunu sızdırdığı için federal hapishanede beş yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncular: Sydney Sweeney, Josh Hamilton, Marchánt Davis  

Yönetmen: Tina Satter

13. Quiz Lady

13. Quiz Lady

IMDb: 6.7 

Özet: Zeki ama sıkı yara almış, oyun tutkunu genç bir kadın olan Anne ve onun ayrı yaşadığı, tren kazası geçiren kız kardeşi Jenny, annelerinin kumar borçlarının kapatılmasına yardımcı olmak için birlikte çalışmalıdır. Anne'in çok sevdiği köpeği kaçırıldığında, parayı bildikleri tek yolla elde etmek için ülkeyi baştan başa çılgın bir yolculuğa çıkarırlar: Anne'i gerçek bir oyun şovu şampiyonuna dönüştürmek. 

Oyuncular: Awkwafina, Sandra Oh, Will Ferrell 

Yönetmen: Jessica Yu

12. Priscilla

12. Priscilla

IMDb: 6.8 

Özet: Genç Priscilla Beaulieu bir partide Elvis Presley'le tanıştığında, zaten meteorik bir rock-and-roll süperstarı olan adam, özel anlarda tamamen beklenmedik biri haline gelir: heyecan verici bir aşk, yalnızlıkta bir müttefik, savunmasız bir en iyi arkadaş. 

Oyuncular: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen 

Yönetmen: Sofia Coppola

11. Bottoms

11. Bottoms

IMDb: 6.8 

Özet: David Fincher'ın Dövüş Kulübü'ne gönderme yapan Bottoms filmi, ilk birlikte olma deneyimini amigo kızlarla yaşamak için bir dövüş kulübü kuran iki genç kızı konu alıyor. Bu iki gencin tuhaf planları işe yarar ve dövüş kulübü beklenenden daha çok ilgi görür, çok geçmeden de okuldaki en popüler kızlar nefsi müdafaa adına birbirlerini dövmeye başlar. Ancak PJ ve Josie, planları açığa çıkmadan önce kendilerini büyük bir işin içinde bulurlar ve bir çıkış yoluna ihtiyaç duyarlar. 

Oyuncular: Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Ruby Cruz 

Yönetmen: Emma Seligman

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10. Barbie

10. Barbie

IMDb: 7.0     

Özet: Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.     

Oyuncular: Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae     

Yönetmen: Greta Gerwig

9. Theater Camp

9. Theater Camp

IMDb: 7.0 

Özet: New York'un taşrasında bulunan derme çatma bir tiyatro kampının yılmaz ve sevilen kurucusu komaya girdikten sonra, eksantrik personel, tiyatro cennetini ayakta tutmak için onun hiçbir şeyden haberi olmayan 'kripto-kardeş' oğluyla bir araya gelmek zorunda kalır.  

Oyuncular: Ben Platt, Molly Gordon, Noah Galvin 

Yönetmenler: Molly Gordon, Nick Lieberman

8. Scrapper

8. Scrapper

IMDb: 7.1  

Özet: Çok sevdiği annesi öldüğünden beri yalnız yaşayan 12 yaşındaki Georgie, paylaştıkları daireyi kendi özel büyüsüyle doldurur. Ancak kayıp babası Jason aniden ortaya çıkınca, gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.  

Oyuncular: Lola Campbell, Alin Uzun, Cary Crankson  

Yönetmen: Charlotte Regan

7. How to Have Sex

7. How to Have Sex

IMDb: 7.1  

Özet: Tara, Skye ve Em, lise mezuniyetini kutlamak için arkadaşlarıyla birlikte popüler bir Akdeniz tatil beldesine giderler. Üçlü, vardıklarında tanıştıkları İngiliz ev arkadaşlarıyla parti üstüne parti yapmayı, sarhoş olmayı ve geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor. Genç Tara için bu aşırı yolculuk heyecan verici bir ilk sefer gibidir, ta ki başı dönene kadar. Toplu coşku göz önüne alındığında, yoluna çıkan herhangi bir deneyimi kabul etme veya reddetme konusunda gerçekten özgür müdür?

Oyuncular: Mia McKenna-Bruce, Shaun Thomas, Lara Peake  

Yönetmen: Molly Manning Walker

6. Rye Lane

6. Rye Lane

IMDb: 7.2  

Özet: Güney Londra'nın Peckham ve Brixton bölgelerinde geçen film, adını gerçek hayattaki Rye Lane Market'ten alıyor. Filmde David Jonsson ve Vivian Oparah, her ikisi de yakın zamanda ayrılık yaşamış ve günü birbirlerini tanıyarak geçiren iki yabancıyı canlandırıyor.

Oyuncular: David Jonsson, Vivian Oparah, Poppy Allen-Quarmby  

Yönetmen: Raine Allen-Miller

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5. Saltburn

5. Saltburn

IMDb: 7.3 

Özet: Oliver Quick, Oxford Üniversitesi'ndeki yerini bulmakta zorlanan bir öğrencidir. Bu süreçte Oliver, kendisini büyüleyici ve aristokrat Felix Catton'ın dünyasının içine çekilmiş bulur. Felix onu, eksantrik ailesinin genişleyen malikanesi Saltburn'e asla unutulmayacak bir yaz için davet eder. 

Oyuncular: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Archie Madekwe 

Yönetmen: Emerald Fennell

4. Are You There God? It’s Me, Margaret.

4. Are You There God? It’s Me, Margaret.

IMDb: 7.4  

Özet: Genç bir kız olan Margaret Simon, Hıristiyan bir anne ve Yahudi bir baba tarafından büyütülür. Ailesiyle birlikte New Jersey’e taşınan Margaret, kendi inancını bulmaya çalışır. Bu sırada bedenindeki değişimi fark eden Margaret, kendi yaşındaki diğer kızlar, erkekler ve menstrüasyon hakkında konuştukları gizli bir gruba katılır.

Oyuncular: Abby Ryder Fortson, Rachel McAdams, Kathy Bates  

Yönetmen: Kelly Fremon Craig

3. All the Beauty and the Bloodshed

3. All the Beauty and the Bloodshed

IMDb: 7.5 

Özet: Uluslararası üne sahip sanatçı ve aktivist Nan Goldin'in hayatı, slayt gösterileri, samimi röportajlar, çığır açan fotoğraflar ve Sackler ailesini aşırı doz krizinden sorumlu tutmak için verdiği kişisel mücadelenin nadir görüntüleri aracılığıyla anlatılıyor. 

Oyuncular: Nan Goldin, David Velasco, Megan Kapler 

Yönetmen: Laura Poitras

2. Anatomy of a Fall

2. Anatomy of a Fall

IMDb: 7.9    

Özet: 'Birinin özel hayatı başkasının cehennemidir' fikrinden yola çıkan Bir Düşüşün Anatomisi, Fransız Alpleri'nde bir kulübede kocası Samuel ve görme engelli oğluyla izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra'yı izliyor. Samuel yüksekten düşerek ölür fakat soruşturma sonucunda ölüm nedeninin intihar mı kaza mı olduğu kesinleşmeyince Sandra cinayet suçlamasıyla tutuklanır. Samuel'in ölümünün sorgulandığı mahkeme süreci, çiftin çalkantılı ilişkilerinin de derinine inen rahatsız edici ve tatsız bir psikolojik yolculuğa dönüşür. 

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner    

Yönetmen: Justine Triet

1. Past Lives

1. Past Lives

IMDb: 8.0   

Özet: Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç edince ayrılmak zorunda kalır. Yirmi yıl sonra, kader ve aşk kavramlarıyla ve hayatı oluşturan seçimlerle yüzleşirken, önemli bir hafta boyunca New York'ta yeniden bir araya gelirler.   

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro   

Yönetmen: Celine Song

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