Beşar Esad Destekçisi Olmakla Suçlanan Vedat Milor'dan Açıklama Geldi

Televizyonlardan tanıdığımız Vedat Milor tadım notlarına YouTube kanalından devam ediyor. Milor'un son durağı ise Antalya'da Urfa ve Lübnan mutfaklarından esinlenen bir lokantaydı. Önüne gelen ezme hakkında konuşurken böyle bir lezzete eski Suriye'de ulaşılabileceğini söyledi. Milor'un eski ve yeni Suriye sözleri ise hükümete yakın kesim tarafından tepki çekti. Vedat Milor dünden beri gelen tepkilere karşı bir açıklamada bulundu.