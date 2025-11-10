Beşar Esad Destekçisi Olmakla Suçlanan Vedat Milor'dan Açıklama Geldi
Televizyonlardan tanıdığımız Vedat Milor tadım notlarına YouTube kanalından devam ediyor. Milor'un son durağı ise Antalya'da Urfa ve Lübnan mutfaklarından esinlenen bir lokantaydı. Önüne gelen ezme hakkında konuşurken böyle bir lezzete eski Suriye'de ulaşılabileceğini söyledi. Milor'un eski ve yeni Suriye sözleri ise hükümete yakın kesim tarafından tepki çekti. Vedat Milor dünden beri gelen tepkilere karşı bir açıklamada bulundu.
Milor Antalya'da ziyaret ettiği Ortadoğu lezzetlerinin bulunduğu bir lokantayı ziyaret etti bu şu sözleri kullandı.
Bazı isimler ise Milor'u Esad destekçisi olmakla, Suriye'deki rejimin devrilmesinden rahatsız olmakla suçladı.
Milor X hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.
