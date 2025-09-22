onedio
Belki Bir Gün Biz de Kazanırız: Araştırmaları Saçmalık Derecesine Göre Ödüllendiren Ig Nobel 2025 Kazananları

Nobel
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 17:37

Nobel Ödülü kazanmak herkese nasip olmaz. Ancak bizim Ig Nobel ödülü kazanma şansımız var gibi. 2025 kazananlarının belli olduğu bu ödül türü neymiş gelin bakalım...

Kaynak: https://www.euronews.com/culture/2025...
Her yıl en sıradışı ve eğlenceli bilimsel araştırmaları ödüllendiren bu tören, hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Ig Nobel Ödülleri, bilimin en eğlenceli ve sıra dışı yüzünü sahneye çıkaran bir etkinlik. Her yıl “önce güldüren, sonra düşündüren” araştırmaları ödüllendiren bu özel tören, gerçek Nobel sahiplerinin elinden veriliyor. 

Annals of Improbable Research dergisinin organize ettiği gecede, araştırma ödülleri eşliğinde kâğıt uçak yağmuru, sindirim temalı mini operalar ve sadece 24 saniye süren esprili dersler var.

(Görsel Kaynağı: AP News)

Sarhoş yarasalardan zebra desenli ineklere, makarna sosunun topaklanmasına kadar akla gelmeyecek araştırmalar burada ödüllendiriliyor.

Kısacası Ig Nobel, bilimin hem ciddi hem de kahkahalarla dolu olduğunu kanıtlıyor.

İşte ödül sahibi araştırmalar 👇

(Görsel Kaynağı: AP News)

Bu yılın dikkat çeken araştırmalarından biri de yarasaların alkol aldıktan sonra uçuşlarını sürdürebilip sürdüremeyeceğini araştıran çalışma oldu.

  • Edebiyat (ABD): Dr. William Bean, tam 35 yıl boyunca tek bir tırnağının büyüme hızını kaydedip inceledi. Küçük bir tırnak, büyük bir bilimsel merak konusu oldu.

  • Psikoloji (Polonya, Avustralya, Kanada): Marcin Zajenkowski ve Gilles Gignac, narsistlere 'zeki' denildiğinde ne hissettiklerini araştırdı. Sonuçlar hem şaşırtıcı hem de düşündürücü.

  • Beslenme (Nijerya, Togo, İtalya, Fransa): Araştırmacılar, kertenkelelerin pizza tercihlerine göz attı. Evet, bazı kertenkelelerin farklı pizza tercihleri var.

  • Pediatri (ABD): Julie Mennella ve Gary Beauchamp, emziren annelerin sarımsak tüketiminin bebekler üzerindeki etkilerini inceledi. Anne beslenmesinin tat algısına etkisi bilimle buluştu.

  • Biyoloji (Japonya): Tomoki Kojima ve ekibi, inekleri zebra desenleriyle boyayarak sinek ısırıklarının önlenip önlenemeyeceğini test etti. Sonuçlar şaşırttı: çizgiler gerçekten işe yarayabiliyor.

(Görsel Kaynağı: AP News)

Bir diğer araştırma da makarnanın fiziği üzerine oldu! Mutfakların en büyük dramı olan, sosun topaklanmasına dair makarna fiziği araştırıldı!

  • Kimya (ABD, İsrail): Rotem ve Daniel Naftalovich ile Frank Greenway, Teflon yiyerek tok kalmanın mümkün olup olmadığını araştırdı. Plastik yemek, tok hissettirir mi? Bilim denemiş.

  • Barış (Hollanda, İngiltere, Almanya): Fritz Renner ve ekibi, alkolün yabancı dil konuşma becerisini artırabileceğini gösterdi. Bir kadeh şarap, belki de dil öğrenmenin gizli anahtarı.

  • Mühendislik Tasarımı (Hindistan): Vikash Kumar ve Sarthak Mittal, kötü kokulu ayakkabıların raf deneyimini nasıl etkilediğini inceledi. Ayakkabılar, sadece ayakları değil, kullanıcı deneyimini de etkiliyor.

  • Havacılık (Çeşitli Ülkeler): Francisco Sánchez ve ekibi, alkol alan yarasaların uçuş ve ekolokasyon yeteneklerini test etti. Sonuç: sarhoş yarasalar uçmayı zor buluyor.

  • Fizik (İtalya, İspanya, Almanya, Avusturya): Giacomo Bartolucci ve ekibi, makarna sosundaki faz geçişlerini inceledi. Yanlış oran veya sıcaklık, spagettinin heba olmasına neden olabiliyor. 

(Görsel Kaynağı: AP News)

Törenin sunucusu Marc Abrahams’ın dediği gibi: “Her büyük keşif, ilk bakışta saçma görünür.”

İşte Ig Nobel tam da bunun için var: Bilimin hem ciddi hem de eğlenceli olabileceğini hatırlatmak için. 

(Görsel Kaynağı: AP News)

