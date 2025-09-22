Belki Bir Gün Biz de Kazanırız: Araştırmaları Saçmalık Derecesine Göre Ödüllendiren Ig Nobel 2025 Kazananları
Kaynak: https://www.euronews.com/culture/2025...
Nobel Ödülü kazanmak herkese nasip olmaz. Ancak bizim Ig Nobel ödülü kazanma şansımız var gibi. 2025 kazananlarının belli olduğu bu ödül türü neymiş gelin bakalım...
Detaylar 👇
Her yıl en sıradışı ve eğlenceli bilimsel araştırmaları ödüllendiren bu tören, hem güldürüyor hem de düşündürüyor.
Sarhoş yarasalardan zebra desenli ineklere, makarna sosunun topaklanmasına kadar akla gelmeyecek araştırmalar burada ödüllendiriliyor.
Bu yılın dikkat çeken araştırmalarından biri de yarasaların alkol aldıktan sonra uçuşlarını sürdürebilip sürdüremeyeceğini araştıran çalışma oldu.
Bir diğer araştırma da makarnanın fiziği üzerine oldu! Mutfakların en büyük dramı olan, sosun topaklanmasına dair makarna fiziği araştırıldı!
Törenin sunucusu Marc Abrahams’ın dediği gibi: “Her büyük keşif, ilk bakışta saçma görünür.”
