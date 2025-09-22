Belki Bir Gün Biz de Kazanırız: Araştırmaları Saçmalık Derecesine Göre Ödüllendiren Ig Nobel 2025 Kazananları

Ig Nobel Ödülleri, bilimin en eğlenceli ve sıra dışı yüzünü sahneye çıkaran bir etkinlik. Her yıl “önce güldüren, sonra düşündüren” araştırmaları ödüllendiren bu özel tören, gerçek Nobel sahiplerinin elinden veriliyor.

Annals of Improbable Research dergisinin organize ettiği gecede, araştırma ödülleri eşliğinde kâğıt uçak yağmuru, sindirim temalı mini operalar ve sadece 24 saniye süren esprili dersler var.

(Görsel Kaynağı: AP News)