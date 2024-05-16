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Bebekler İçin Güvenli Banyo: Bebek Ne Zaman ve Nasıl Yıkanır? İşte 10 İpucu

etiket Bebekler İçin Güvenli Banyo: Bebek Ne Zaman ve Nasıl Yıkanır? İşte 10 İpucu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 15:01

Kendilerini tam olarak ifade edemeyen bu minik insanların birçok ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyaçları karşılarken onların ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğu unutulmamalı... Bu yüzden ne zaman, neye ihtiyacı olduğunu ebeveyn tarafından iyice gözlemlenmelidir. İhtiyaçlardan biri olan banyonun nasıl olması gerektiğini anlatacağımız bir içerik ile geldik! Minik bebeğinize güvenli bir banyo yaptırmak için dikkat etmeniz gerekenler sizinle;

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1. Suyun sıcaklığını kontrol edin.

Bebeğinizi su ile buluşturmadan önce suyun sıcaklığını ayarlayın. Yaklaşık olarak 37-38 derece olan su sayesinde bebeğiniz üşümez, tatlı bir sıcaklık ile karşılaşır. Hem cildi olumsuz olarak etkilenmez hem de soğuk alması önlenmiş olur. Minik insanımız olması gereken sıcaklıkta banyo yaparak rahatlar.

2. Ortam sıcaklığını ayarlayın, esintinin olup olmadığına bakın.

Minik bebeğimiz her ne kadar suyun içerisinde de olsa dışarıdaki etmenlere de maruz kalır. Dolayısıyla yıkadığınız ortamın uygunluğunu kontrol etmeniz gerekir. Cam, kapının açık olmadığı ve cereyanda kalmadığı bir yer seçilmelidir. Ortamın sıcaklığı ise 22-23 derecenin altına düşmemelidir. Suyun sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki farkın çok olması bebeğimizi hasta edebilir.

3. Bebeğinizin uyanık ve sakin olduğu zamanı seçin, beslenme vaktine dikkat edin.

Günün hangi saatinde yıkacağınıza dair kafanızda bir soru işareti olabilir. Öncelikle bebeğinizin beslenmeden önce ya da beslendikten 1-1,5 saat sonra yıkanması gerekiyor. Ayrıca ruh haline dikkat ederek uykulu olup olmamasına bakıp. Minik insanın banyoya hazır olması gerekir! Bunun yanı sıra banyonun mayıştıran bir özelliği olduğu için uyuma vaktinden hemen önce yıkayabilirsiniz. Böylece derin ve güzel bir uyku çekecektir.

4. Yumuşak, nazik dokunuşlarla hareket edin, yumuşak ürünleri tercih edin.

Adı üstünde... Minik insanlar! Başta hassas bir yapıya sahip olduklarını söylemiştir. Dokunuşların bu hassaslığı dikkate alarak gerçekleşmesi gerekir. Bebeğiniz ile temasa geçecek her ürünün bu hassaslığa uygun olup olmadığına bakın. Sabunu vücuduna yaydırırken kullandığınızın lifin aynı bebeğiniz gibi pamuk gibi olması gerekir.

5. Sağlam ve güvenli bir şekilde tutun ya da küvete yerleştirin.

Göz, kulak, ağız gibi bölgelere suyun kaçması gibi tehlikeleri ortadan kaldırmak adına bebeğinizi güvenli bir şekilde tutmalısınız ya da küvetteki yerleşimini güzel bir şekilde ayarlamalısınız. Eğer yeni doğmuş bir bebek ise iki kişinin olması daha uygun olur. Başının el ile desteklenmesi gerekir. Daha gelişmiş bir bebeğiniz var ise banyo filelerine bakabilirsiniz.

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6. Vücut bölgelerini yavaşça ve ayrı ayrı yıkayın.

Belli bir aşama izleyerek yıkamanız bebeği daha güvende hissettirecektir. Yeni doğan bebek için tercih edilen bu sıralama ön gövde, sırt ve baş şeklindedir. Sakin ve yumuşak hareketlerle sıralamaya dikkat edilerek yapılan banyo bebeğinizin strese girmesini de engeller.

7. Kullanılan şampuan ve sabunların içeriklerine bakın.

Parfüm ve alkol içermeyen, hipoalerjenik şampuanlar ve sabunlara yönelin. Bebeklere özel üretilen, göz yakmayan ve ciltlerine uygun olanları tercih edin. Bebeğinizin yumuş yumuşluğuna zarar gelmez, hatta daha fazla yumuşak olmasını sağlarsınız. Tertemiz, mis gibi kokan minik insanlar...

8. Banyo süresini ayarlayın.

Banyonun uzun sürmesi onun daha iyi olduğu anlamına gelmez. Minik insanımızın cildinin kurumasını ve hasta olmasını istemiyorsak banyo süresini ayarlamalıyız. 5 ila 10 dakika banyo süresi uygun olarak görülmektedir.

9. Keyif almasını ve eğlenmesini sağlayın.

Zorla banyoya giren bir bebek istemiyorsanız banyonun keyif alınan bir yer olduğunu göstermeniz gerekir. Güvenli ve uygun bir ortam oluşturduktan sonra bebeğinizin suyun tadına vardığından emin olun. Banyo dediğimiz zaman sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir temizlikten de bahsetmiş oluyoruz. Minik insanların rahatlamasının da gerektiğini unutmayın! Ortamın ona göre hazırlanması, minik yumuşak oyuncaklarla süslenmesi ne kadar güzel olur.

10. Yumuşak bir kurulama sonrası bakımını yapmayı unutmayın.

Banyo sadece suda geçen bir süreç değildir. Sonrasında yapılan bakımları da banyo sürecine katabiliriz. Bebeğinizin hassas tenine uygun bir havlu ile güzelce kurulanması gerekir. Sürülmesi gereken pudralar, yağlar sürülür. Böylece suyun ister istemez getireceği kuruluk giderilmiş olur, nem kazandırılır. Bu işlemler uzun uzun yapılmamalı. Bebeğimizin üşütmesini istemeyiz. Temiz kıyafetler giydirildikten sonra karşınızda mutlu ve huzurlu bir minik insan görürsünüz.

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