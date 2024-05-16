Bebekler İçin Güvenli Banyo: Bebek Ne Zaman ve Nasıl Yıkanır? İşte 10 İpucu
Bebekler İçin Güvenli Banyo: Bebek Ne Zaman ve Nasıl Yıkanır? İşte 10 İpucu
Kendilerini tam olarak ifade edemeyen bu minik insanların birçok ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyaçları karşılarken onların ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğu unutulmamalı... Bu yüzden ne zaman, neye ihtiyacı olduğunu ebeveyn tarafından iyice gözlemlenmelidir. İhtiyaçlardan biri olan banyonun nasıl olması gerektiğini anlatacağımız bir içerik ile geldik! Minik bebeğinize güvenli bir banyo yaptırmak için dikkat etmeniz gerekenler sizinle;
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1. Suyun sıcaklığını kontrol edin.
2. Ortam sıcaklığını ayarlayın, esintinin olup olmadığına bakın.
3. Bebeğinizin uyanık ve sakin olduğu zamanı seçin, beslenme vaktine dikkat edin.
4. Yumuşak, nazik dokunuşlarla hareket edin, yumuşak ürünleri tercih edin.
5. Sağlam ve güvenli bir şekilde tutun ya da küvete yerleştirin.
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