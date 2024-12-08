Bebeğin İlk Adımlarını Ne Zaman Atacak?
Bebeğin İlk Adımlarını Ne Zaman Atacak?
Bebeğinin ilk adımını attığı an hissettiğin duygular hiçbir şeyle paha biçilemez! Henüz adım attığını göremediysen üzülme, elbette emekleme döneminden çıkar çıkmaz hareketlenecek ve onu zapt etmek bile zor olacak! Açıkçası biz de bebeğinin ne zaman adım atacağını merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk sorumuzla başlayalım: Bebeğin yerde uzanıp ayaklarını hareket ettirirken ne yapıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bebeğin yüzüstü yatarken ne kadar süre başını dik tutabiliyor?
Oyuncaklara ulaşmaya çalıştığında genelde ne yapıyor?
Bebeğin bir yere tutunarak ayakta durmaya çalışıyor mu?
Bebeğinin hiç yürüyecek gibi olup aniden yere oturduğu oldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yere bırakıldığında bebeğin emekleme konusunda ne durumda?
Yerde otururken bebeğin pozisyon değiştirebiliyor mu?
Son sorudayız! Bebeğin hareket ederken ne kadar heyecanlı görünüyor?
Bebeğin her an adım atmaya başlayabilir!
Bebeğinin adım atması için biraz zaman geçmesi gerek!
Bebeğin adım atmak için bir süre daha bekleyecek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın