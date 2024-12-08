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Bebeğin İlk Adımlarını Ne Zaman Atacak?

etiket Bebeğin İlk Adımlarını Ne Zaman Atacak?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 16:01

Bebeğinin ilk adımını attığı an hissettiğin duygular hiçbir şeyle paha biçilemez! Henüz adım attığını göremediysen üzülme, elbette emekleme döneminden çıkar çıkmaz hareketlenecek ve onu zapt etmek bile zor olacak! Açıkçası biz de bebeğinin ne zaman adım atacağını merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!

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İlk sorumuzla başlayalım: Bebeğin yerde uzanıp ayaklarını hareket ettirirken ne yapıyor?

Bebeğin yüzüstü yatarken ne kadar süre başını dik tutabiliyor?

Bebeğin yüzüstü yatarken ne kadar süre başını dik tutabiliyor?

Oyuncaklara ulaşmaya çalıştığında genelde ne yapıyor?

Bebeğin bir yere tutunarak ayakta durmaya çalışıyor mu?

Bebeğinin hiç yürüyecek gibi olup aniden yere oturduğu oldu mu?

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Yere bırakıldığında bebeğin emekleme konusunda ne durumda?

Yerde otururken bebeğin pozisyon değiştirebiliyor mu?

Son sorudayız! Bebeğin hareket ederken ne kadar heyecanlı görünüyor?

Bebeğin her an adım atmaya başlayabilir!

Bebeğin yürümeye çok yakın. Şu an onun minik adımları için her şey hazır gibi görünüyor. Hareketlerine olan merakı ve cesareti bu dönemi hızlandırıyor. Onun ilk adımlarını görmek için sabırsızlanıyorsun, biliyoruz! Kamera hazırda olsun, o büyük anı kaçırmak istemezsin. 😊

Bebeğinin adım atması için biraz zaman geçmesi gerek!

imgur.com

Bebeğin, kendi hızında ve güvenli bir şekilde bu süreci yaşıyor. Henüz tam anlamıyla adım atmaya hazır olmasa da, her gün biraz daha gelişiyor. Unutma, her bebeğin zamanı farklıdır. Şu an ona destek olmak ve onu cesaretlendirmek en önemli şey. Onun bu güzel yolculuğunu keyifle izlemeye devam et! 💖

Bebeğin adım atmak için bir süre daha bekleyecek!

Endişelenme, bu tamamen normal bir durum. Bebeğin şu an başka becerilere odaklanıyor olabilir ve her bebek kendi zamanında adım atmaya başlar. Şimdi yapabileceğin en güzel şey, ona bol bol sevgiyle destek olmak ve bu süreci onun için eğlenceli hale getirmek. İlk adımlarını atacağı gün mutlaka gelecek, sadece sabır! 💕

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Ma Belle
Ma Belle
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