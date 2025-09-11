Basiretli Tacir Ne Demek? Basiretli Tacir Anlayışıyla Hareket Etmek Ne Anlama Geliyor?

Basiretli tacir, ticari faaliyetlerinde makul özeni gösteren, riskleri öngören ve kararlarını sorumluluk bilinciyle alan tüccardır. Bu kavram, özellikle hukuki açıdan sorumluluk ve zarar durumlarında ölçüt olarak kullanılır. Bir tacirin davranışı, “basiretli tacir gibi” değerlendirildiğinde, onun ne kadar dikkatli ve tedbirli hareket ettiği anlaşılır.

Basiretli Tacir Anlayışıyla Hareket Etmek Ne Demek?

Ticari veya iş hayatında, makul özen ve dikkat göstererek, sorumluluk bilinciyle, akıllıca ve ölçülü şekilde hareket etmek anlamına geliyor.