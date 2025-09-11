onedio
Basiretli Tacir Ne Demek? Basiretli Tacir Anlayışıyla Hareket Etmek Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt
11.09.2025 - 12:06

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) el konulan Can Holding şirketlerinin ‘basiretli tacir’ anlayışıyla idare edileceğini bildirmesi üzerine 'basiretli tacir' kavramının ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki basiretli tacir ne demek? Basiretli tacir anlayışıyla hareket etmek ne anlama geliyor?

Basiretli Tacir Nedir?

Basiretli tacir, ticari faaliyetlerinde makul özeni gösteren, riskleri öngören ve kararlarını sorumluluk bilinciyle alan tüccardır. Bu kavram, özellikle hukuki açıdan sorumluluk ve zarar durumlarında ölçüt olarak kullanılır. Bir tacirin davranışı, “basiretli tacir gibi” değerlendirildiğinde, onun ne kadar dikkatli ve tedbirli hareket ettiği anlaşılır.

Basiretli Tacir Anlayışıyla Hareket Etmek Ne Demek?

Ticari veya iş hayatında, makul özen ve dikkat göstererek, sorumluluk bilinciyle, akıllıca ve ölçülü şekilde hareket etmek anlamına geliyor.

Basiretli Tacirlerin Özellikleri

  • İşlemlerde titiz ve araştırmacı davranmak

  • Olası riskleri önceden görmek ve önlem almak

  • Sözleşme ve anlaşmalarda hukuki çerçeveyi gözetmek

  • Finansal ve ticari kararları ölçülü bir şekilde almak

