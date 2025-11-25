Başakşehir Kahvaltı Mekanları: Güne Keyifli Başlamak İsteyenlere En Sevilen Adresler
Başakşehir kahvaltı mekanları, sakin atmosferi ve geniş mekan alternatifleriyle güne güzel bir başlangıç yapmak isteyenlerin radarına giriyor. Bahçeli alanlarda yapılan uzun kahvaltılardan, şehir içinde hızlı bir başlangıcı mümkün kılan mekanlara kadar farklı beklentilere hitap eden seçenekler bulunuyor.
Kullanıcı yorumlarına göre öne çıkan ve en çok tercih edilen Başakşehir kahvaltı adreslerini sizin için derledik.
Defne Bahçesi
Leroz Cafe & Restaurant
Afife Lady Cafe & Restaurant
Alaçatı Gurme-i ALA
O La Vita Lounge
Yaseminli Bahçe Kafe
Gurme Bahçeşehir
Başak Cafe Restaurant
Vadi Cafe
Gagaline Cafe Restaurant
Cafe Sultanahmetli
Roy’s Lounge Başakşehir
Çakı Restoran
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın