Başakşehir Kahvaltı Mekanları: Güne Keyifli Başlamak İsteyenlere En Sevilen Adresler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 12:34

Başakşehir kahvaltı mekanları, sakin atmosferi ve geniş mekan alternatifleriyle güne güzel bir başlangıç yapmak isteyenlerin radarına giriyor. Bahçeli alanlarda yapılan uzun kahvaltılardan, şehir içinde hızlı bir başlangıcı mümkün kılan mekanlara kadar farklı beklentilere hitap eden seçenekler bulunuyor.

Kullanıcı yorumlarına göre öne çıkan ve en çok tercih edilen Başakşehir kahvaltı adreslerini sizin için derledik.

Defne Bahçesi

Defne Bahçesi

Defne Bahçesi, Başakşehir’de hem kahvaltı hem de mangal keyfini bir arada yaşamak isteyenlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Kullanıcı yorumlarında özellikle geniş bahçe alanı, ferah oturma düzeni ve kalabalık gruplar için uygun yapısı sıkça vurgulanıyor. Serpme kahvaltı tercih eden ziyaretçiler, masaya gelen ürün çeşitliliğinden ve doyuruculuğundan memnun kaldıklarını ifade ediyor.

Adres: Şahintepe, Cebeci Sk. NO:13/A, 34494 Başakşehir/İstanbul

Instagram: defnebahcesiii

Konum

Leroz Cafe & Restaurant

Leroz Cafe & Restaurant

Leroz Cafe & Restaurant, daha modern ve şehirli bir kahvaltı deneyimi arayanların tercih ettiği adresler arasında yer alıyor. Yorumlarda sunumların özenli olduğu, mekanın temiz ve düzenli bir atmosfere sahip bulunduğu dikkat çekiyor. Hem serpme kahvaltı hem de kahvaltı tabağı seçenekleriyle, hafta içi sakin bir sabah için de uygun bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Adres: Başak, Yunus Emre Cd. No:2 D:1A, 34480 Başakşehir/İstanbul

Instagram: lerozcaferestaurant

Konum

Afife Lady Cafe & Restaurant

Afife Lady Cafe & Restaurant

Afife Lady Cafe & Restaurant, dekorasyonu ve ambiyansı ile öne çıkan, daha çok keyif odaklı bir kahvaltı deneyimi sunan mekanlardan biri olarak anılıyor. Kullanıcılar, özellikle tatlı ve hamur işi çeşitlerini başarılı bulduklarını belirtirken, arkadaş buluşmaları ve uzun sohbetli kahvaltılar için sık tercih edildiğini aktarıyor.

Adres: Başak mahallesi Yeşilvadi caddesi ahşap çarşı No:2/2G, 34480 Başakşehir/İstanbul

Instagram: afifeladycafeofficall

Konum

Alaçatı Gurme-i ALA

Alaçatı Gurme-i ALA

Alaçatı Gurme-i ALA, adından da anlaşılacağı üzere Ege esintili bir kahvaltı konseptiyle öne çıkıyor. Ziyaretçiler, mekanın sunduğu zeytinyağlılar, reçeller ve otlu lezzetler gibi Ege’ye özgü tatlardan memnun kaldıklarını paylaşıyor. Daha otantik bir kahvaltı atmosferi arayanlar için dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor.

Adres: NG blk, 1.kisim mahallesi, merkez, Doğa Parkı Cd No:15 no: 13, 34488 Başakşehir/İstanbul

Instagram: alacatigurmeiala

Konum

O La Vita Lounge

O La Vita Lounge

O La Vita Lounge, Başakşehir’de daha şık ve farklı bir kahvaltı deneyimi arayanların radarında olan bir adres. Kullanıcılar, mekanın tasarımını ve ambiyansını oldukça beğendiklerini, özellikle hafta sonu brunch konsepti için uygun bulduklarını belirtiyor.

Adres: KAYABASI MAH. TINAZTEPE CAD. NO: 3 HF, 34494 Başakşehir/İstanbul

Instagram: olavitabasaksehir

Konum

Yaseminli Bahçe Kafe

Yaseminli Bahçe Kafe

Yaseminli Bahçe Kafe, doğayla iç içe bir ortamda kahvaltı yapmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği bir mekan olarak öne çıkıyor. Kullanıcı yorumlarında özellikle bahçe düzeni, yeşillik alanı ve huzurlu ortam övgü alıyor. Aile kahvaltıları ve hafta sonu kaçamakları için ideal bulunuyor.

Adres: Bahçeşehir 2. Kısım, Lale Sk., 34488 Başakşehir/İstanbul

Instagram: yaseminlibahce_

Konum

Gurme Bahçeşehir

Gurme Bahçeşehir

Gurme Bahçeşehir, adından da bekleneceği gibi lezzet odaklı bir kahvaltı deneyimi sunmasıyla öne çıkıyor. Yorumlarda ürünlerin tazeliği, peynir ve kahvaltılık çeşitlerinin kalitesi sıkça dile getiriliyor. Daha özenli ve nitelikli bir sofra deneyimi isteyenlerin tercihleri arasında bulunuyor.

Adres: Bahçeşehir 2. Kısım, Mercedes Bulvari 26A, 34488 Başakşehir/İstanbul

Instagram: gurmebahcesehir

Konum

Başak Cafe Restaurant

Başak Cafe Restaurant

Başak Cafe Restaurant, daha klasik ve alışılmış bir kahvaltı anlayışını tercih edenlere hitap ediyor. Yorumlarda porsiyonların doyurucu olduğu ve fiyatların çoğu kişi tarafından makul bulunduğu ifade ediliyor. Günün erken saatlerinde daha sakin olması da, hızlı ve pratik bir kahvaltı yapmak isteyenler için artı bir özellik olarak değerlendiriliyor.

Adres: Sularvadisi, 34944 Başakşehir/İstanbul

Instagram: basakcaferestaurant

Konum

Vadi Cafe

Vadi Cafe

Vadi Cafe, konum avantajı ve ferah yapısıyla dikkat çeken Başakşehir mekanlarından biri. Kullanıcılar, kahvaltı sırasında manzaraya karşı oturabilme imkanını ve çalışanların ilgisini öne çıkarıyor. Özellikle hafta sonları kalabalık olsa da, huzurlu bir atmosfer sunduğu sıkça dile getiriliyor.

Adres: Sular Vadisi, Başak Gül Sokak, Başakşehir 4. Etap, 34480 Başakşehir/İstanbul

Instagram: vadicafebasaksehirr

Konum

Gagaline Cafe Restaurant

Gagaline Cafe Restaurant

Gagaline Cafe Restaurant, daha çok gençlerin ve arkadaş gruplarının tercih ettiği, enerjik bir atmosfere sahip mekanlardan biri olarak yorumlanıyor. Kahvaltı menüsünün yanı sıra gün boyu devam eden cafe konsepti, burayı uzun vakit geçirmek isteyenler için cazip hale getiriyor.

Adres: Başak, Ertuğrul Gazi Cd no 29, 34480 Başakşehir/İstanbul

Instagram: gagalinecaferestaurant

Konum

Cafe Sultanahmetli

Cafe Sultanahmetli

Cafe Sultanahmetli, klasik Türk kahvaltısına ağırlık veren menüsü ve samimi ortamıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, özellikle serpme kahvaltının geleneksel tatları başarıyla yansıttığını ve mekanda kendilerini rahat hissettiklerini ifade ediyor.

Adres: Başakşehir, Ortaçgil Sk No:2, 34480 Başakşehir/İstanbul

Instagram: sultanahmetlirestaurant

Konum

Roy’s Lounge Başakşehir

Roy’s Lounge Başakşehir

Roy’s Lounge, modern dekorasyonu ve geniş oturma alanıyla daha çok uzun süre vakit geçirmek isteyenleri cezbeden mekanlardan biri olarak anılıyor. Kahvaltı sonrası kahve eşliğinde oturmaya devam etmek isteyenler için uygun bir atmosfer sunduğu yorumlarda öne çıkarılıyor.

Adres: Başakşehir, Erdem Beyazıt Cd no 20, 34480 Başakşehir/İstanbul

Instagram: roysloungebasaksehir

Konum

Çakı Restoran

Çakı Restoran

Çakı Restoran, daha çok yemekleriyle bilinse de kahvaltı servisiyle de dikkat çeken bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, özellikle doyurucu porsiyonlardan ve aileyle gidilebilecek sakin ortamından memnun kaldıklarını belirtiyor. Başakşehir’de hem kahvaltı hem de öğle yemeği planı yapanlar tarafından tercih ediliyor.

Adres: Kayabaşı, Tınaztepe Cad No 3 GA, 34480 Başakşehir/İstanbul

Instagram: cakirestoran

Konum

