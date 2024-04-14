Barıştırlar mı? Kızılcık Şerbeti Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün Samimi Anları!
Barıştırlar mı? Kızılcık Şerbeti Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün Samimi Anları!
Kızılcık Şerbeti'nde partner olan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasındaki soğuk rüzgarlar, ikilinin partnerliğinin sonunu getirmişti. Öpüşme sahnesi bile çekmeyen ikilinin küslüğü her yerden belli olurken, Cannes'a giden eski partnerlerin yakınlığı dikkatlerden kaçmadı.
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Kızılcık Şerbeti'nin başrolleri Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün arası epeydir limoniydi.
Diziye partner olarak başlayan ikilinin gerçek hayatta da sevgili oldukları iddia edilirken, söylentilere göre ikili ayrıldıktan sonra sette soğuk rüzgarlar esmiş.
İki oyuncu dizide öpüşme sahnesi çekmekten bile kaçınırken, dizide karakterlerin ayrılması ve ikisine de yeni partnerler gelmesi olay olurken, ortaya çıkan son görüntüler ortalığı karıştırdı.
Kızılcık Şerbeti ekibi dizilerinin tanıtımı için Cannes'a giderlerken, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.
Türkoğlu ve Güngör, Cannes'da katıldıkları partide dans edip eğlenirlerken, aralarındaki buzların eridiği iddiaları da güçlenmiş oldu.
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İşte o anlar:
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