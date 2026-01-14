Survivor'da Engincan'ın Bayhan'ı Taklit Ederek Dalga Geçmesi Tepki Çekti
Survivor'da haftalar ilerleyip yarışmacılar açlık ve zorluklarla sınandıkça aralarındaki gerilim artıyor. Engincan'ın Bayhan'ı taklit ederek dalga geçmesi adada gerginliği artırdı. İzleyiciler de Engincan'a tepki gösterdi.
Survivor'da Engincan'ın Bayhan'la dalga geçme konusundaki ısrarı sürüyor.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Sosyal medyada Engincan'a tepki yağdı.
