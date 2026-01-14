onedio
Survivor'da Engincan'ın Bayhan'ı Taklit Ederek Dalga Geçmesi Tepki Çekti

Survivor'da Engincan'ın Bayhan'ı Taklit Ederek Dalga Geçmesi Tepki Çekti

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.01.2026 - 15:35

Survivor'da haftalar ilerleyip yarışmacılar açlık ve zorluklarla sınandıkça aralarındaki gerilim artıyor. Engincan'ın Bayhan'ı taklit ederek dalga geçmesi adada gerginliği artırdı. İzleyiciler de Engincan'a tepki gösterdi.

Survivor'da Engincan'ın Bayhan'la dalga geçme konusundaki ısrarı sürüyor.

Survivor'da Engincan'ın Bayhan'la dalga geçme konusundaki ısrarı sürüyor.

Bayhan'ın şarkısını söyleyerek hareketlerini taklit eden ve dalga geçen Engincan, adada gerginlik yarattı. Seren Ay'ın doğrudan tepki gösterdiği Engincan'ın davranışları Ünlüler adasında da tartışıldı. Engincan'ın Bayhan taklidi sosyal medyada da tepki çekti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada Engincan'a tepki yağdı.

Sosyal medyada Engincan'a tepki yağdı.
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
