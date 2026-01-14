onedio
Finali Açıklanmıştı: İnci Taneleri'nin Başlayacağı Tarih Belli Oldu, Diziye Ünlü Şarkıcı Sürprizi!

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.01.2026 - 14:42

Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri, Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri sebebiyle 8 aydır yayınlanmıyordu. İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu! Finali de netleşen dizinin ekrana döneceği bölümde ünlü şarkıcının konuk olacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İnci Taneleri ne zaman başlıyor sorusu sonunda yanıt buldu: İnci Taneleri'nin yayın tarihi netleşti.

Daha yeni sezonuna başlamadan İnci Taneleri'nin final yapacağı tarih kesinleşmişti. 17 bölüm yayınlanacak dizi, ardından final yapacak. İnci Taneleri 29 Ocak Perşembe günü ekrana dönecek.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı şarkıyı İnci Taneleri için seslendirecek.

Ebru Gündeş sürpriziyle ekrana gelecek dizinin kadrosu da güçlenecek. Haydar Şişman ve Umut Kurt diziye 3. sezonda dahil olacak.

