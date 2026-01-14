Finali Açıklanmıştı: İnci Taneleri'nin Başlayacağı Tarih Belli Oldu, Diziye Ünlü Şarkıcı Sürprizi!
Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri, Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri sebebiyle 8 aydır yayınlanmıyordu. İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu! Finali de netleşen dizinin ekrana döneceği bölümde ünlü şarkıcının konuk olacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İnci Taneleri ne zaman başlıyor sorusu sonunda yanıt buldu: İnci Taneleri'nin yayın tarihi netleşti.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı şarkıyı İnci Taneleri için seslendirecek.
