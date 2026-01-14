Takipten Çıktı, Fotoğrafları Sildi: Eşref Rüya'nın Sevilen Oyuncusu Diziden mi Ayrıldı?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, çarşamba günlerinin reyting zirvesinde yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada en çok konuşulan ve YouTube'da en çok izlenen dizilerden biri olmayı başaran Eşref Rüya, bu kez bir iddiayla gündeme geldi. Dizide Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili, Eşref Rüya paylaşımlarını silerek resmi hesabı takipten çıktı.
'Gürdal Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrıldı mı, ayrılıyor mu?' sorusu merak edilmeye başladı.
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri.
Dizide Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili'nin Eşref Rüya resmi hesabını takipten çıkması ve tüm paylaşımları silmesi kafaları karıştırdı.
