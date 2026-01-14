onedio
Takipten Çıktı, Fotoğrafları Sildi: Eşref Rüya'nın Sevilen Oyuncusu Diziden mi Ayrıldı?

Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.01.2026 - 13:55

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, çarşamba günlerinin reyting zirvesinde yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada en çok konuşulan ve YouTube'da en çok izlenen dizilerden biri olmayı başaran Eşref Rüya, bu kez bir iddiayla gündeme geldi. Dizide Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili, Eşref Rüya paylaşımlarını silerek resmi hesabı takipten çıktı.

'Gürdal Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrıldı mı, ayrılıyor mu?' sorusu merak edilmeye başladı.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri.

Çarşamba günleri reyting zirvesini hiçbir diziye bırakmayan Eşref Rüya, YouTube'da en çok izlenen diziler arasında yer alırken sosyal medyanın dilinden de düşmüyor.

Dizide Gürdal karakterine hayat veren Necip Memili'nin Eşref Rüya resmi hesabını takipten çıkması ve tüm paylaşımları silmesi kafaları karıştırdı.

'Gürdal Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrıldı mı, ayrılıyor mu?' sorusu gündem oldu. Necip Memili'nin takipten çıkması ve tüm paylaşımları silmesi bir tepkinin göstergesi olarak kabul edildi. Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrıldı mı sorusu henüz yanıt bulmazken, konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
