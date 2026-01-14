Miss Universe Birincilerine Taş Çıkartan Şırnaklı Sokak Kedisi Kalbimizi Çaldı

Sosyal medyada sürekli yeni akımlar başlıyor, akımlarda bol bol fotoğraflar paylaşılıyor. Bu kez bir kullanıcı, 'random sokaktaki kedinin güzelliğine bakın' diyerek bir sokak kedisi paylaşınca sokak kedileri akımı da başlamış oldu. Zaten ülkemizde kedilerin ne kadar sevildiğini anlatmamıza gerek yok, bu akım da aldı başını gitti!

Fakat öyle bir sokak kedisi fotoğrafı paylaşıldı ki kedinin güzelliğinden yapay zeka mı yoksa gerçek mi olduğunu anlayamadık bile.