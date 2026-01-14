Miss Universe Birincilerine Taş Çıkartan Şırnaklı Sokak Kedisi Kalbimizi Çaldı
Sosyal medyada sürekli yeni akımlar başlıyor, akımlarda bol bol fotoğraflar paylaşılıyor. Bu kez bir kullanıcı, 'random sokaktaki kedinin güzelliğine bakın' diyerek bir sokak kedisi paylaşınca sokak kedileri akımı da başlamış oldu. Zaten ülkemizde kedilerin ne kadar sevildiğini anlatmamıza gerek yok, bu akım da aldı başını gitti!
Fakat öyle bir sokak kedisi fotoğrafı paylaşıldı ki kedinin güzelliğinden yapay zeka mı yoksa gerçek mi olduğunu anlayamadık bile.
İşte bütün sokak kedilerini hatta Miss Universe birincilerini bile sollayan o sokak kedisi;
Dilerseniz biraz daha yakından bakalım 😍
Bu güzeller güzeli kediye gelen o kadar çok yorum var ki!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"En çirkin Türk kedisi"
Peki bu güzellik AI olabilir mi?
Umarız değildir...
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum.
