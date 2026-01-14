onedio
Haberler
Goygoy
"Keşke Gerçek Olsa" Dedirten Yapay Zeka Mandalina Videosu Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
14.01.2026 - 20:35

Yapay zeka, bugüne kadar çok çeşitli görseller ve videolar üretti. Yapay zekanın bu çıktıları ise kimi zaman çok beğenildi, kimi zaman da yerden yere vuruldu. Son zamanlarda ise görsellerin, videoların yapay mı yoksa doğal mı olduğunu anlamakta zorlanmaya başladık. 

Bir bakışta yapay olduğunu anlayacağınız bir yapay zeka videosu ise tatlılığı sebebiyle sosyal medyada viral oldu!

Sizi önce tatlı mı tatlı viral yapay zeka videosunu izlemeye alalım;

Şimdi de gelin onu viral yapan yorumlara bakalım :)

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Buyurun, bu da ananasımız!

