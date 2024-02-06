Bangır Bangır Dinlenseler de Kariyerleri Boyunca Hiç Grammy Ödülü Kazanamamış 20 Ünlü

Beyonce 32 Grammy ödülüyle en çok ödül kazanan sanatçı unvanını taşıyor. Birden fazla Grammy Ödülü kazananlar listesinde diğer sevilen müzisyenler arasında Bruce Springsteen, Lady Gaga, Eminem, Kanye West, Michael Jackson ve Rihanna gibi isimler de yer alıyor. Fakat 'Recording Academy'nin Grammy ödülü ile onurlandırılmamış pek çok ünlü sanatçı var. İşte isimlerini duyunca şok olacağınız o liste...👇👇👇