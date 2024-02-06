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Bangır Bangır Dinlenseler de Kariyerleri Boyunca Hiç Grammy Ödülü Kazanamamış 20 Ünlü

Bangır Bangır Dinlenseler de Kariyerleri Boyunca Hiç Grammy Ödülü Kazanamamış 20 Ünlü

Magazin
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 18:04

Beyonce 32 Grammy ödülüyle en çok ödül kazanan sanatçı unvanını taşıyor. Birden fazla Grammy Ödülü kazananlar listesinde diğer sevilen müzisyenler arasında Bruce Springsteen, Lady Gaga, Eminem, Kanye West, Michael Jackson ve Rihanna gibi isimler de yer alıyor. Fakat 'Recording Academy'nin Grammy ödülü ile onurlandırılmamış pek çok ünlü sanatçı var. İşte isimlerini duyunca şok olacağınız o liste...👇👇👇

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/fam...
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1. ABBA

1. ABBA

5 adaylığı bulunan İsveçli pop grubu Abba'nın ilk adaylığı 2022 Grammy Ödüllerinde 'I Still Have Faith in You' şarkısı ile 'Yılın Kaydı' dalında oldu.

2. Bob Marley

2. Bob Marley

Jamaikalı ünlü raggae sanatçısı daha önce hiç Grammy'e aday gösterilmedi. Ama Grammy Hall of Fame'de (Hall of Fame: Önemli ve etkileyici müzik kayıtlarının onurlandığı bir koleksiyondur, Grammy Ödülleri'nde başarı ve etki gösteren sanatçıları ödüllendirir.) iki albümü (Catch a Fire ve Exodus) ve üç single'ı 'Get Up, Stand Up,' 'No Woman, No Cry,' ve 'One Love' bulunuyor.

3. The Notorious B.I.G.

3. The Notorious B.I.G.

4 Grammy adaylığı olan Notorious B.I.G. ya da diğer adıyla Biggie'nin ilk adaylığı 1994 yılında çıkardığı 'Big Poppa' single'ıyla olmuş, ancak bu single En İyi Solo Rap Performansı ödülünü Coolio'nun 'Gangsta's Paradise' şarkısına kaptırmıştı.

4. Snoop Dogg

4. Snoop Dogg

Tamı tamına 16 kez aday gösterilen ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg, Katy Perry, Dr. Dre ve Kendrick Lamar gibi sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle birçok adaylık elde etti. Ancak 'Gin and Juice' ve 'Drop It Like It's Hot' gibi kendi single'larından bazıları da Grammy'ye aday gösterildi.

5. Tupac Shakur

5. Tupac Shakur

6 adaylığı olan Amerikalı rapçi ve şair Tupac Shakur, bu sene ölümünden sonra ilk Grammy'sini kazanabilirdi: Rapçi ve annesini konu alan mini belgesel Dear Mama, En İyi Müzik Filmi dalında aday gösterildi. Ancak maalesef bu adaylık ödül ile sonuçlanmadı.

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6. Guns N' Roses

6. Guns N' Roses

Sadece 3 Grammy adaylığı olan ünlü rock grubu Guns N' Roses 'Live and Let Die' 1993 Grammy Ödüllerinde 'Vokalli En İyi Hard Rock Performansı' dalında yarıştı ancak Red Hot Chili Peppers'ın 'Give It Away' şarkısına yenildi. (Nirvana'nın 'Smells Like Teen Spirit' ve Pearl Jam'in 'Jeremy' şarkıları da dahil.)

7. Queen

7. Queen

4 adaylığı bulunan ünlü rock grubu Queen'in, meşhur şarkısı 'Bohemian Rhapsody' iki Grammy ödülüne aday gösterilmişti: 'İkili, Grup veya Koro tarafından En İyi Pop Vokal Performansı' ve 'En İyi Ses Düzenleme (İkili, Grup veya Koro)'. İlk ödülü Chicago'nun 'If You Leave Me Now' şarkısına, ikincisini ise Starland Vocal Band'in 'Afternoon Delight' şarkısına kaptırdı.

8. KISS

8. KISS

'Psycho Circus' 1999 Grammy'lerinde En İyi Hard Rock Performansı dalında aday gösterildi, ancak Jimmy Page ve Robert Plant 'Most High' ile kazandı. Kiss grubunun da böylelikle sadece 1 adaylığı bulunuyor.

9. Spice Girls

9. Spice Girls

Spice Girls bırakın kazanmayı, Grammy'ye aday bile gösterilmedi. Ancak birkaç Amerikan Müzik Ödülü ve bir avuç BRIT ödülüne sahipler.

10. Backstreet Boys

10. Backstreet Boys

8 adaylığı bulunan Backstreet Boys 1998'de 'En İyi Yeni Sanatçı' ödülünü Lauryn Hill'e kaptırmıştı. (Diğer adaylar Andrea Bocelli, Natalie Imbruglia ve Dixie Chicks idi).

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11. NSYNC

11. NSYNC

NSYNC de hiç Grammy kazanamadı. Grubun totalde 8 adaylığı olsa da Justin Timberlake 10 Grammy kazandı.

12. Arctic Monkeys

12. Arctic Monkeys

Alex Turner'ın önderliğindeki İngiliz rock grubu, 2006 tarihli ilk stüdyo albümleri 'Whatever People Say I Am', 'That's What I'm Not' ile 'En İyi Alternatif Müzik Albümü' dalında üç kez yarıştı. Toplamda 9 adaylığı bulunuyor.

13. Lana Del Rey

13. Lana Del Rey

Tamı tamına 11 adaylığı olan melankolinin kraliçesi Lana Del Rey, bu yılki Grammy Ödülleri'nde kaybetme serisini kırma şansına sahipti: 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd' şarkısı ile Yılın Albümü de dahil olmak üzere beş dalda ödüle aday. Ancak bu sene de Grammy ödülü kazanmadı.

14. Nicki Minaj

14. Nicki Minaj

Rap'in kraliçesi Nicki Minaj'ın Barbie soundtrack'indeki çalışması ona kariyerindeki ilk Grammy'yi kazandırabilirdi: 'Barbie World' şarkısı 'Görsel Medya için Yazılmış En İyi Şarkı' ve 'En İyi Rap Şarkısı' dallarında aday gösterildi. Ancak totalde 12 adaylıkla yoluna devam ediyor.

15. Jonas Brothers

15. Jonas Brothers

Jonas Brothers'ın 2 adaylığı arasında Adele'e kaybettikleri 'En İyi Yeni Sanatçı' ödülü ve 'Sucker' ile Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus 'Old Town Road' şarkısına kaybettikleri 'En İyi Pop İkili/Grup Performansı' ödülü yer alıyor.

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16. Jennifer Lopez

16. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez'in her 2 adaylığı da 'En İyi Dans Kaydı' dalındaydı: 'Waiting for Tonight' ve 'Let's Get Loud.' İki ödülü de kazanmadı.

17. Demi Lovato

17. Demi Lovato

Demi Lovato'nun Confident şarkısı 2017 Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Pop Vokal Albümü' dalında yarışmıştı, ancak Adele '25' albümü ile ödülü evine götürdü.

18. Selena Gomez

18. Selena Gomez

Sadece 2 adaylığı olan Selena Gomez'in önceki çalışmaları Grammy'de hiç tanınmadı, ancak 2021 albümü Revelación 'En İyi Latin Pop Albümü' dalında aday gösterildi ve Coldplay'in 2021 albümü 'Music of the Spheres'de yer aldığı için 'Yılın Albümü' adaylığı var.

19. Katy Perry

19. Katy Perry

Toplamda 13 adaylığı bulunan Katy Perry'nin, 'Teenage Dream', 'Dark Horse', 'Hot N Cold', 'California Gurls' ve 'I Kissed a Girl' gibi en unutulmaz hitlerinin birçoğu Grammy için yarıştı.

20. Jimi Hendrix

20. Jimi Hendrix

Gitar parçalayıcı rock efsanesi, Eylül 1970'teki ölümünden aylar sonra Grammy'ye aday gösterildi. 'Star Spangled Banner' şarkısı 'En İyi Çağdaş Enstrümantal Performans' ödülünü Henry Mancini'nin 'Theme From 'Z' and Other Film Music' albümüne kaptırdı.

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