Bangır Bangır Dinlenseler de Kariyerleri Boyunca Hiç Grammy Ödülü Kazanamamış 20 Ünlü
Bangır Bangır Dinlenseler de Kariyerleri Boyunca Hiç Grammy Ödülü Kazanamamış 20 Ünlü
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/fam...
Beyonce 32 Grammy ödülüyle en çok ödül kazanan sanatçı unvanını taşıyor. Birden fazla Grammy Ödülü kazananlar listesinde diğer sevilen müzisyenler arasında Bruce Springsteen, Lady Gaga, Eminem, Kanye West, Michael Jackson ve Rihanna gibi isimler de yer alıyor. Fakat 'Recording Academy'nin Grammy ödülü ile onurlandırılmamış pek çok ünlü sanatçı var. İşte isimlerini duyunca şok olacağınız o liste...👇👇👇
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1. ABBA
2. Bob Marley
3. The Notorious B.I.G.
4. Snoop Dogg
5. Tupac Shakur
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6. Guns N' Roses
7. Queen
8. KISS
9. Spice Girls
10. Backstreet Boys
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11. NSYNC
12. Arctic Monkeys
13. Lana Del Rey
14. Nicki Minaj
15. Jonas Brothers
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16. Jennifer Lopez
17. Demi Lovato
18. Selena Gomez
19. Katy Perry
20. Jimi Hendrix
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