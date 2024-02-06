Taylor Swift Grammy'de "Yılın Albümü" Ödülünü Alırken Celine Dion'u Görmezden Gelince "Saygısız" Damgası Yedi
Taylor Swift Grammy'de "Yılın Albümü" Ödülünü Alırken Celine Dion'u Görmezden Gelince "Saygısız" Damgası Yedi
Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 66. Grammy Ödül Töreni güne damgasını vuran olaylarla ilgi odağı olmuştu hatırlarsanız. Ayrıca birçok ilke imza atan 2024 Grammy Ödülleri Taylor Swift'in traihe geçen ödülüne kavuşmasına da vesile oldu. Efsane şarkıcı Celine Dion'un verdiği ödülde bir detay izleyicilerin gözünden kaçmadı. Detaylar👇
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Yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olan ve dün gece 66'ncısı gerçekleştirilen Grammy Ödülleri dün sahiplerini buldu.
Geceye dünyaca ünlü ve başarılı bir çok ünlü isim katılırken herkesi şaşırtacak sürprizler, kırmızı halı görünümleri ve ödüller büyük ilgi odağı yaratmayı başardı.
'Katı kişi sendromu' adı verilen ve oldukça nadir görülen bir nörolojik rahatsızlıkla mücadele eden ünlü müzik sanatçısı Celine Dion da şaşırtıcı şekilde Grammy gecesine katılan isimlerdendi.
2023 senesinin en çok konuşulan ve büyük başarılara imza atan ismi Taylor Swift yılın albümü ödülünü Celine Dion'dan aldı.
55 yaşındaki müzik efsanesi, Taylor Swift'e yılın albümü ödülünü vermek üzere Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da sahneye çıktığında "The Power of Love" şarkısı çalarken ayakta alkışlandı.
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"Burada olmaktan mutlu olduğumu söylediğimde, bunu gerçekten kalbimden gelerek söylüyorum" diyen Dion, sözlerini "Burada Grammy Ödülleri'nde bulunacak kadar şanslı olanlar, müziğin hayatlarımıza ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara getirdiği muazzam sevgi ve neşeyi asla hafife almamalıdır." şeklinde bitirdi.
Taylor Swift Pazar günü, efsane şarkıcı kendisine Grammy'de Yılın Albümü ödülünü takdim ederken Celine Dion'u görmezden geldiği için eleştiri yağmuruna tutuldu.
Swift, ödülün açıklanmasının ardından şaşkın görünüyordu ve şarkıcı, Grammy'nin en prestijli kategorisinde tarih yazan dördüncü zaferini mühürleyen albümü “Midnights"'taki çalışma arkadaşlarıyla anı paylaşmaya odaklandı. Durum böyle olunca Celine Dion'u tamamen görmezden gelmiş gibi göründü...
İşte Swift'e "saygısız" damgasının yapıştırıldığı o görüntüler👇
Fakat tören sonrası paylaşılan karelerde ikili yan yana ve sarılarak samimi pozlar verdi. Bu da hayranlarına oldukça "samimiyetsiz" geldi tabii...
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Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
1. "Taylor Swift'in ödülünü Celine Dion'un elinden ona bakmadan çekip almasını izlerken ben"
2. "Haklısın. Hiç göz teması kurmadı. Çok kabaydı. Ve Celine'in ondan sonra bile "tebrikler" dediğini görebilirsiniz."
3. "Taylor Swift yılın albümü ödülünü gözünü bile kırpmadan ve bir efsanenin 🐐 kendisine ödül verdiğini fark etmeden Celine Dion'un elinden aldı 😂 Bu benim ruhum için çok can sıkıcıydı🙂"
4. "Taylor Swift o ödülü Celine Dion'dan atıştırmalık bir şeyler alır gibi aldı. 🤔 onun CELINE DION olduğunu görmüyor musun?"
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5. "Sorunum şu: Taylor Swift daha önce 13. Grammy ödülünü kazandığını söyledi, dolayısıyla bu konuda yeni değil. Ve eminim bu ödülü kazandığına pek şaşırmamıştır, dolayısıyla yaşayan bir EFSANE Celine Dion'u tamamen göz ardı etmesi için hiçbir mazeret olamaz. 😐 "
6. "Taylor Celine Dion'dan ödülünü alırken, utanç verici!"
7. "Taylor'ı severim ama Celine Dion'un orada durup ona ödül vermesini görmezden gelmek çok adiceydi."
8. "Burada mazeret üretmeyelim. Taylor, Celine Dion'a arkasını dönerek kasıtlı olarak kötü davrandı ve ardından ödülü kaptı. Taylor'ın halkla ilişkiler ekibi, kabul konuşması sırasında sosyal medyada trend olan bu durumu kendisine bildirmiş ve sahne arkasında hasar kontrolü yapmıştır. Taylor'a yazıklar olsun."
9. "Taylor Swift, Celine Dion'u görmezden geliyor ve ona bakmadan ödülü alıyor."
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10. "Dünyada hiçbir sahne arkası fotoğrafı Taylor Swift'in mutlak bir efsane olan ve aynı zamanda çok hasta olan Celine Dion'dan ödül almasını ve sahnede onu tamamen görmezden gelmesini telafi edemez. Seni severim Taylor ama.."
Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Puff saygısızlık mı bu o anın heyecanı.. Herseyi elestirmekten keyif alan bir güruh .. Başarıların daim olsun bacım..