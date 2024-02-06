Taylor Swift Grammy'de "Yılın Albümü" Ödülünü Alırken Celine Dion'u Görmezden Gelince "Saygısız" Damgası Yedi

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen 66. Grammy Ödül Töreni güne damgasını vuran olaylarla ilgi odağı olmuştu hatırlarsanız. Ayrıca birçok ilke imza atan 2024 Grammy Ödülleri Taylor Swift'in traihe geçen ödülüne kavuşmasına da vesile oldu. Efsane şarkıcı Celine Dion'un verdiği ödülde bir detay izleyicilerin gözünden kaçmadı. Detaylar👇