66. Geleneksel Grammy Ödül Töreninde Birbirinden Ünlü İsimler Sahne Performanslarıyla Ortalığı Yakıp Geçti
66. Geleneksel Grammy Ödül Töreninde Birbirinden Ünlü İsimler Sahne Performanslarıyla Ortalığı Yakıp Geçti
Dün gece gerçekleşen 66. Geleneksel Grammy Ödüllerinde birbirinden ünlü isimler geceye katıldı ve ödüllerine kavuştu. Ayrıca sahne alacakları haftalar önceden açıklanan Dua Lipa, Billie Eilish ve Olivia Rodrigo performaslarıyla herkesi büyüledi. Detaylar
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66. Geleneksel Grammy Ödül Töreni geçtiğimiz gün Los Angeles'ta düzenlenen büyük bir etkinlikle gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü sanatçıların katıldığı törende sahne alan isimler çok konuşuldu.
Daha önce sahne alacağı belli olan Dua Lipa, Billie Eilish ve Olivia Rodrigez beklentilerimizi çoktan yükseltmiş ve bu seneki ödül töreninin efsane olacağı izlenimini hepimize bırakmıştı. Gelin gecede sahne alan isimlerin performanslarına birlikte bakalım👇
Ödül töreninde sahne alan Dua Lipa sahne kostümü ile herkesi resmen büyüledi! "Training Season" isimli şarkısını ilk defa sergileyen şarkıcı büyük ilgi gördü.
Dua Lipa, yeni single'ı "Training Season "ın yanı sıra "Dance The Night" ve "Houdini "den oluşan bir karışık performans sergileyerek 2024 Grammy’sine resmen damgasını vurdu!
Olivia Rodrigo "Vampire" isimli şarkısını seslendirdi, Taylor Swift dahil herkes şarkıya eşlik etti🤩
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Billie Eilish ise 2023 senesine damgasını vuran ve birçok ödül alan "What Was I Made For?" şarkısını seslendirdi, hepimizi ağlattı...
Miley Cyrus ise ilk Grammy ödülünü kazandığı gecede "Flowers" şarkısını seslendirirken sözleri" Ağlamaya başladım ve sonra ilk Grammy ödülümü kazandığımı hatırladım!" olarak değiştirdi.
Gelen tepkilere bakalım👇
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