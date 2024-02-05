66. Geleneksel Grammy Ödül Töreninde Birbirinden Ünlü İsimler Sahne Performanslarıyla Ortalığı Yakıp Geçti

Dün gece gerçekleşen 66. Geleneksel Grammy Ödüllerinde birbirinden ünlü isimler geceye katıldı ve ödüllerine kavuştu. Ayrıca sahne alacakları haftalar önceden açıklanan Dua Lipa, Billie Eilish ve Olivia Rodrigo performaslarıyla herkesi büyüledi. Detaylar