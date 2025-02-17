18 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün tamamen fedakar ve iyileştirici olabilirsin! Güneş'in Kova burcundan senin burcuna geçişiyle birlikte kendini feda etme motivasyonuna kapılabilirsin. Karşılıksız sevgi ve özveriyle önceliklerin haline gelen sevdiklerine karşı savunmasız hale geliyorsun!

İşte tam da bu noktada sınırlarını korumanı tavsiye etmeliyiz. Kendine bir çizgi çek ve fedakarlık yapsan dahi kendinden vermekten vazgeç! Hayatın alma verme döngüsünü altüst ederek ihanete açık hale gelmekten kaçın. Karşılıksız sevgi elbette bir insanın başına gelebilecek en iyi şey, ancak kendini korumak da doğanın kanunu.

Romantik ilişkilerinde olmasa da ortaklık ve iş ilişkilerinde kendini güvence altına alman gerektiğini unutma. Paranı ve otoriteni kaybetmeyi göze almamalısın. Bu sayede duygularını dengeleyebilir ve bir süre sonra kontrolü de eline alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...