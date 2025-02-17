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18 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.02.2025 - 19:01

Aşk sizi sarabilir! Peki 18 Şubat Salı günü kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün romantizmden ve aşktan söz edeceğiz! Duygularına kapılacak, ilişkilerinde her zamankinden duygusal ve hassas olacaksın. Heyecanla ve mutlulukla hareket ederken, kendini fazla kaptırabilirsin... Aman dikkat yanlış kişiyi hayatına alabilirsin. 

Zira, Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte anlık duygular ve arzulara kapılabilirsin. Bunun yerine hislerinden emin olmadan hareket etme deriz. Derin ve güçlü bağlarla kurduğun ilişkilere odaklanmak ise manevi anlamda en güvenlisi olacaktır. Sevgiyle bağlandığın kişilerle bir araya gelmek için harika bir gün. 

Sosyalleşmeye, sevdiklerinle bir araya gelerek biraz da kafa dağıtmaya odaklan. Hafta ortasındaki bu arınma etkinliği sana güç verecektir. Üstelik romantizm kadar etkili olacak ve sevgiden güç alarak yenilenmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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