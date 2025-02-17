18 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün romantizmden ve aşktan söz edeceğiz! Duygularına kapılacak, ilişkilerinde her zamankinden duygusal ve hassas olacaksın. Heyecanla ve mutlulukla hareket ederken, kendini fazla kaptırabilirsin... Aman dikkat yanlış kişiyi hayatına alabilirsin.

Zira, Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte anlık duygular ve arzulara kapılabilirsin. Bunun yerine hislerinden emin olmadan hareket etme deriz. Derin ve güçlü bağlarla kurduğun ilişkilere odaklanmak ise manevi anlamda en güvenlisi olacaktır. Sevgiyle bağlandığın kişilerle bir araya gelmek için harika bir gün.

Sosyalleşmeye, sevdiklerinle bir araya gelerek biraz da kafa dağıtmaya odaklan. Hafta ortasındaki bu arınma etkinliği sana güç verecektir. Üstelik romantizm kadar etkili olacak ve sevgiden güç alarak yenilenmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...