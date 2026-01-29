onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Balıkesir’de Heyelan Nedeniyle Yolcu Treni Raydan Çıktı: Şans Eseri Kimse Yaralanmadı

Balıkesir’de Heyelan Nedeniyle Yolcu Treni Raydan Çıktı: Şans Eseri Kimse Yaralanmadı

Balıkesir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2026 - 09:10

Bandırma-İzmir seferi yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir’in Savaştepe ilçesinden geçişi sırasında toprak kayması nedeniyle raydan çıktı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, trenin yolcuları kaza yerine gelen otobüslerle başka bölgeye nakledildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balıkesir’de yolcu treninin karıştığı kazada faciadan dönüldü.

Balıkesir’de yolcu treninin karıştığı kazada faciadan dönüldü.

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle raydan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Trenin yaklaşık 145 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

Kaza sonrasında heyelan dolayısıyla demiryoluna dökülen kayalar kaldırılırken, lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın