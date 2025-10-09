Bakan Yusuf Tekin’den Yeni Eğitim Sistemi Açıklaması: "2 Formül, 5 Formül Gibi Bir Şey Demedik"

ATO Congresium'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zorunlu eğitim ile ilgili açıklamada bulundu.

Muhalefetin eleştirilerinin “spekülatif” olduğunu söyleyen Bakan Tekin, çocuk işçiliğini teşvik edecek bir çalışmalarının olmadığını ifade etti.

Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik tartışmalarla ilgili, 'Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar.' açıklamasında bulundu.