Bakan Yusuf Tekin’den Yeni Eğitim Sistemi Açıklaması: "2 Formül, 5 Formül Gibi Bir Şey Demedik"
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 şeklinde olan zorunlu eğitim sisteminde değişikliğe gideceği iddia edilmişti. 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılacağı iddiasına muhalefet, çocuk işçileri artıracağı ve kız çocuklarının okula gitmesini engelleyeceği iddiasıyla karşı çıkıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin muhalefetin eleştirilerinin gerçekçi olmadığını söyledi ve “Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de 12 yıl olan zorunlu eğitim ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı iddiası gündemin en çok konuşulan konularından olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Zorunlu eğitimi Kabine Toplantısı’nda ve TBMM’de tartışacağız”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın