Bakan Yusuf Tekin'den Yeni Eğitim Sistemi Açıklaması: "2 Formül, 5 Formül Gibi Bir Şey Demedik"

Bakan Yusuf Tekin’den Yeni Eğitim Sistemi Açıklaması: "2 Formül, 5 Formül Gibi Bir Şey Demedik"

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.10.2025 - 11:23

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 şeklinde olan zorunlu eğitim sisteminde değişikliğe gideceği iddia edilmişti. 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılacağı iddiasına muhalefet, çocuk işçileri artıracağı ve kız çocuklarının okula gitmesini engelleyeceği iddiasıyla karşı çıkıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin muhalefetin eleştirilerinin gerçekçi olmadığını söyledi ve “Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 12 yıl olan zorunlu eğitim ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı iddiası gündemin en çok konuşulan konularından olmuştu.

Türkiye’de 12 yıl olan zorunlu eğitim ile ilgili yeni düzenleme yapılacağı iddiası gündemin en çok konuşulan konularından olmuştu.

ATO Congresium'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zorunlu eğitim ile ilgili açıklamada bulundu.

Muhalefetin eleştirilerinin “spekülatif” olduğunu söyleyen Bakan Tekin, çocuk işçiliğini teşvik edecek bir çalışmalarının olmadığını ifade etti.

Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine yönelik tartışmalarla ilgili, 'Biz '2 formül, 5 formül' şeklinde hiçbir şey söylemedik. Biz sadece bir şeyi arzu ediyoruz, çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisine, toplumsal hayata dahil olsunlar.' açıklamasında bulundu.

"Zorunlu eğitimi Kabine Toplantısı'nda ve TBMM'de tartışacağız"

“Zorunlu eğitimi Kabine Toplantısı’nda ve TBMM’de tartışacağız”

Zorlu eğitim ile ilgili bakanlık olarak önerilerinin olduğunu söyleyen Yusuf Tekin, “Kabine Toplantısı’nda ve TBMM’de tartışacağız. Biz hiçbir yerde '2 formül var, 5 formül var, 3 formül var' böyle ifadeleri hiçbir yerde kullanmadık. Bu söylenenleri nereden üretiyorlar? Akşam bir yalan uyduruyorlar, sabah kendileri inanıyorlar. İnandıkları yalan üzerinden de yorum yapıyorlar. Sonra da ben 'abur cubur adam' dediğim zaman kızıyorlar. Yani gerçekten ne konuştuklarını anlamıyorum. Ya okuma yazmaları yok ya dinlemeye, anlamaya tahammülleri yok” dedi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
