Bahar'ın Gün Değişikliği Ona Yaradı, Zirveyi Gördü: 2 Aralık Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Total'de Esra Erol'da 5,82 reytingle birinci olurken onu 5,55 ile Müge Anlı ile Tatlı Sert ve 4,80 ile Mehmed Fetihler Sultanı izledi. Kıskanmak 4,63'le 4., Rüya Gibi 3,89'la 7., Gözleri Karadeniz 3,34'le 8., Kral Kaybederse ise 3,14 ile 9. oldu.

AB'de ve ABC1'de Kıskanmak birinci olmayı başardı. 5,28'le birinci olan Kıskanmak'ı 4,95 ile Mehmed Fetihler Sultanı, 4,25 ile Kral Kaybederse izledi. Rüya Gibi 3,46 ile 8. oldu.

ABC1'de 5,68 reyting alan Kıskanmak zirveye yerleşirken, Mehmed Fetihler Sultanı 5,58 ile 3., Rüya Gibi ise 3,49'la 8. oldu.