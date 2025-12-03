Bahar'ın Gün Değişikliği Ona Yaradı, Zirveyi Gördü: 2 Aralık Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
Bahar dizisi rekabetten kaçıp gününü değiştirerek pazar gününe geçmişti. Kral Kaybederse, Rüya Gibi, Mehmed Fetihler Sultanı, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizileri reytinglerde yine rekabet halindeydi.
2 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu. Rüya Gibi reytingleri nasıl geldi, hangi dizi zirvede yer aldı? İşte, detaylar...
Reyting sonuçları belli oldu. Kıskanmak dizisi sonunda zirveyi görebildi!
2 Aralık Salı Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları
