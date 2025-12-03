onedio
Bahar'ın Gün Değişikliği Ona Yaradı, Zirveyi Gördü: 2 Aralık Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.12.2025 - 12:37

Bahar dizisi rekabetten kaçıp gününü değiştirerek pazar gününe geçmişti. Kral Kaybederse, Rüya Gibi, Mehmed Fetihler Sultanı, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizileri reytinglerde yine rekabet halindeydi.

2 Aralık Salı reyting sonuçları belli oldu. Rüya Gibi reytingleri nasıl geldi, hangi dizi zirvede yer aldı? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları belli oldu. Kıskanmak dizisi sonunda zirveyi görebildi!

Haftalardır süren beş diziyle mücadelede Bahar gün değiştirmiş, dün akşam itibarıyla Rüya Gibi dizisi yayın hayatına başlamıştı. Gözleri Karadeniz dizisinin düşük reytingleri sürerken, Mehmed Fetihler Sultanı ve Kral Kaybederse de merak edildi.

2 Aralık Salı Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları

Total'de Esra Erol'da 5,82 reytingle birinci olurken onu 5,55 ile Müge Anlı ile Tatlı Sert ve 4,80 ile Mehmed Fetihler Sultanı izledi. Kıskanmak 4,63'le 4., Rüya Gibi 3,89'la 7., Gözleri Karadeniz 3,34'le 8., Kral Kaybederse ise 3,14 ile 9. oldu.

AB'de ve ABC1'de Kıskanmak birinci olmayı başardı. 5,28'le birinci olan Kıskanmak'ı 4,95 ile Mehmed Fetihler Sultanı, 4,25 ile Kral Kaybederse izledi. Rüya Gibi 3,46 ile 8. oldu.

ABC1'de 5,68 reyting alan Kıskanmak zirveye yerleşirken, Mehmed Fetihler Sultanı 5,58 ile 3., Rüya Gibi ise 3,49'la 8. oldu.

