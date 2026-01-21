onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Azem Yücedağ Nerede? İnci Taneleri Yeni Sezon Öncesi Hafızaları Tazeliyoruz!

Azem Yücedağ Nerede? İnci Taneleri Yeni Sezon Öncesi Hafızaları Tazeliyoruz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
21.01.2026 - 16:42

Tam iki yıl önce, 25 Ocak 2024’te hayatımıza giren ve her bölümüyle bizi ekran başına kilitleyen İnci Taneleri  3. sezonu ile geri dönüyor!  Ama bir sorunumuz var: Azem Yücedağ kayıp! 29 Ocak’taki büyük açılış öncesi, geçen sezonun o tozu dumana katan finalini hatırlayalım ve 'Azem nerede?' sorusunun peşine düşelim.

Kayıp Aranıyor! Azem Yücedağ Nerede?

Kayıp Aranıyor! Azem Yücedağ Nerede?

İstanbul sokaklarındaki 'Kayıp Aranıyor' ilanları ile herkesin peşine düştüğü Azem Yücedağ’ı bulmak için bir ihbar hattı bile oluşturuldu! 

Gören, duyan veya bilgisi olan herkesin afişte görünen numarayı aramalarını bekliyorlar!

İnci Taneleri... Gerçekten de sadece bir dizi değil, resmen bir hayat dersi!

İnci Taneleri... Gerçekten de sadece bir dizi değil, resmen bir hayat dersi!

Dizi başladığından beri hepimiz birer edebiyatsever kesildik desek yalan olmaz! Azem’in o derin sessizliği ve ardından gelen tokat gibi cümleleri İnci Taneleri'ni vazgeçilmez kılıyor. Yıllar sonra çocuklarına kavuşmaya çalışan bir babanın o yaralı hikayesi, bu sezon da bizi ekran başına kilitleyecek!

Sosyal medyayı yıkan o ikonik dansı unutmadık!

Sosyal medyayı yıkan o ikonik dansı unutmadık!

İnci Taneleri dendiğinde akla gelen ilk şeylerden biri kuşkusuz Dilber'in o meşhur dansı! Sosyal medyada çoook uzun süre konuşulan, akım çıkaran bu sahneler yeni sezonda da adından çok söz ettirecek gibi duruyor!

Gelelim sezon finaline!

Gelelim sezon finaline!

Her şey yolunda gidecek sanmıştık... Azem, Dilber ile birlikte o heyecanla beklenen aile yemeğine gidecekti. Şık kıyafetler giyilmiş, planlar yapılmıştı. Ama hayat Azem için hiçbir zaman planladığı gibi gitmedi.

O son sahne hala gözümüzün önünde!

O son sahne hala gözümüzün önünde!

Sezonu, Azem’in hiç beklenmedik bir şekilde, eli kolu bağlı ve çaresiz bir halde görülmesiyle kapatmıştık. Kim, neden Azem’i kaçırdı? 

Geçen sezonun en büyük gerilimlerinden biri de Azem’in itirafçı olup olmayacağı konusuydu. Bu karar onun hayatını kurtaracak mı, yoksa başına daha büyük belalar mı açacak? Yeni sezonda bu düğüm çözülecek gibi duruyor.

İki yıl geçti ama acısı taze!

İki yıl geçti ama acısı taze!

Dile kolay, ilk bölümden bu yana tam iki yıl geçmiş. Azem’in çocuklarına kavuşma çabası, Dilber’in dansları ve o derin diyaloglar... Hafızası zayıf olanlar üzülmesin, haftaya Perşembe (29 Ocak) son bölümün tekrarıyla her şeyi sil baştan hatırlıyoruz!

Bomba sürpriz: Yılmaz Erdoğan yazdı, Ebru Gündeş söyledi!

Bomba sürpriz: Yılmaz Erdoğan yazdı, Ebru Gündeş söyledi!

Yeni sezonun en büyük sürprizi ise kulaklarımızın pasını silecek bir iş birliği! Sözlerini Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, o muazzam sesiyle Ebru Gündeş’in hayat verdiği yeni şarkı, bu sezonun duygusal yükünü sırtlayacak gibi.

Kayıp ilanı verildi, aramalar başladı! Azem Yücedağ’ın akıbeti ne olacak?

Kayıp ilanı verildi, aramalar başladı! Azem Yücedağ’ın akıbeti ne olacak?

İnci Taneleri yeni sezonuyla 29 Ocak Perşembe günü Kanal D’de başlıyor. O zamana kadar takipte kalın, Azem’i bulmadan bize rahat yok!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın