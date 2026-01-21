Azem Yücedağ Nerede? İnci Taneleri Yeni Sezon Öncesi Hafızaları Tazeliyoruz!

Sezonu, Azem’in hiç beklenmedik bir şekilde, eli kolu bağlı ve çaresiz bir halde görülmesiyle kapatmıştık. Kim, neden Azem’i kaçırdı?

Geçen sezonun en büyük gerilimlerinden biri de Azem’in itirafçı olup olmayacağı konusuydu. Bu karar onun hayatını kurtaracak mı, yoksa başına daha büyük belalar mı açacak? Yeni sezonda bu düğüm çözülecek gibi duruyor.