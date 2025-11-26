onedio
Ayrılık Var mı? Tolga Güleç'ten Müstakbel Eşi Öykü Cengiz'le "Nişan Attı" İddialarına Yalanlama!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.11.2025 - 16:11

Geçtiğimiz Temmuz ayında aile arasında bir törenle nişanlanan oyuncu Tolga Güleç ve sunucusu sevgilisi Öykü Cengiz hakkında 'Ayrılık' iddiaları ortaya atılmıştı. Cengiz'in sosyal medya hesabının da kapalı olması kafaları karıştırmıştı. İddialar üzerine Güleç'ten açıklama geldi.

İşte detaylar!

Kaynak: 2.Sayfa

Karizmatik oyuncu Tolga Güleç vegüzel sunucu Öykü Cengiz Temmuz ayında birlikteliklerini nişanla taçlandırmıştı.

Çiftin evlilik haberini beklerken ayrılık iddiaları magazin dünyasında gündem olmuştu. Tolga Güleç'in sosyal medya hesabında nişan karelerinin yok olması ve Öykü Cengiz'in sosyal medya hesabına ulaşılamaması iddiaları güçlendirmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ünlü oyuncudan ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Tolga Güleç iddiaların yayılması üzerine açıklamada bulundu. İddiaları yalanlayan Güleç açıklamasında, 'Öykü'nün hesabında bir sorun var, onu açtırmaya çalışıyoruz. Ayrılık yok.' dedi.

