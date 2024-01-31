AYM'den Hakaret Davasına İfade Özgürlüğü Kararı

AYM, 'noniş' ve 'nonoş' ifadeleri sebebiyle cezalandırılan bir kişinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, sosyal medyadaki kaba veya kırıcı paylaşımların otomatik ceza getirmesinin ifade özgürlüğünü caydırıcı şekilde etkileyeceği belirtildi.