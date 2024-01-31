AYM'den Hakaret Davasına İfade Özgürlüğü Kararı
AYM'den Hakaret Davasına İfade Özgürlüğü Kararı
AYM, 'noniş' ve 'nonoş' ifadeleri sebebiyle cezalandırılan bir kişinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, sosyal medyadaki kaba veya kırıcı paylaşımların otomatik ceza getirmesinin ifade özgürlüğünü caydırıcı şekilde etkileyeceği belirtildi.
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Anayasa Mahkemesi, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakaret suçundan ceza alan bir kişinin başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
Olay, müteahhitlik yapan K.K'nin, kat maliklerinin onayını almadan dubleks daireleri dört ayrı daireye dönüştürmesi ve bu nedenle taraflar arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda sosyal medyada hakaret içeren bir paylaşım yapmasıyla ilgiliydi.
Paylaşımda geçen ifadeler nedeniyle K.K. hakaret suçundan yargılandı ve bin 740 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi, mahkumiyetin Anayasa'nın ifade özgürlüğü hakkına müdahale ettiğine hükmetti.
Mahkeme kararında, ifade özgürlüğünün geniş yorumlanması gerektiğini belirtti ve kaba ve kırıcı ifadelerin toplumda olağan bir durum olduğunu vurguladı. Sosyal medya paylaşımlarında ceza mahkumiyeti kararı verilmesinin demokratik bir toplumda ifade özgürlüğüne caydırıcı bir etki doğurabileceğini ifade etti.
Mahkeme, "noniş" kelimesinin hakaret niteliğinde olmadığına ve mahkemenin bu konuda aşırı yorumda bulunduğuna dikkat çekti. Başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin ilgili ve yeterli olmadığı sonucuna ulaştı ve Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
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