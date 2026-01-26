Avustralya Açık’ta Son 8 Netleşti! Kaçıranlar İçin Turnuvada Olan Biten Her Şey!

Turnuvanın duygusal yükü en ağır basan karşılaşmalarından biri Stan Wawrinka'nınkiydi. Kariyerini Avustralya Açık'ta sonlandıran 40 yaşındaki deneyimli isim, üçüncü turda Taylor Fritz ile karşılaştı. 2 saat 46 dakikalık mücadelenin ardından turnuvaya veda eden isim, bu yaşta 3. tur gören en yaşlı oyuncu unvanını göğüsledi.

Taylor Fritz ise; 4. turda karşılaştığı İtalyan raket Lorenzo Musetti karşısında hiçbir iddia ortaya koyamadan turnuvaya veda eden bir diğer isim oldu.