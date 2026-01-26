onedio
Avustralya Açık'ta Son 8 Netleşti! Kaçıranlar İçin Turnuvada Olan Biten Her Şey!

Özge
26.01.2026 - 15:30

Yılın ilk Grand Slam'i 2026 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda işler iyice kızıştı. 3. ve 4 turun ardından Melbourne Park'taki tempo tavan yaptı ve sonunda çeyrek finale kalacak isimler netleşti!

Eğer Zeynep'ten sonra turnuvaya biraz ara verdiyseniz, sıkı durun: İşte hafta sonu Melbourne Park'ta yaşananların kapsamlı özeti ve çeyrek finale kalan son 8 isim!

Turnuvanın büyük isimleri ciddi sınav vermeye hazır!

Turnuvanın büyük isimleri ciddi sınav vermeye hazır!

Erkeklerde üst sıralardaki seribaşların iddialı ilerleyişi üçüncü ve dördüncü turda da devam etti. İlk üç tur ekonomi modunda karşılaşan isimler, dördüncü turla birlikte gerçek gücünü göstermeye başladı. Her tur bir öncekinden daha güçlü rakiplerle karşılaşan devler tablosundaki hata payı gitgide azaldı:

  • Emin adımlarla ilerleyen Carlos Alcaraz (1), 4. turda Tommy Paul'u set vermeden geçti. 7-6, 6-4, 7-5'lik setlerle oyunu 3-0 tamamlayan yıldız isim, henüz turnuvada tek set bile kaybetmedi.

  • Jannik Sinner (2); cephesinde işler biraz gerilimli geçti. 3. turda Eliot Spizzirri karşısında ilk set aşırı sıcak kaynaklı kramp şoku yaşadı fakat ardından toparlanmayı başararak oyunu 3-1 kazandı. 4. turda ise İtalyan rakibi Luciano Darderi karşısında vites yükselten Sinner 6-1, 6-3, 7-6'lık setlerle oyunu 3-0 tamamladı.

  • 3 numaralı seribaş Alexander Zverev, Cameron Norrie karşısında 3-1 kazanarak dördüncü tura geçti ve sonraki turda Francisco Cerúndolo ile eşleşti. Genel olarak dominant bir performans sergileyen Zverev, böylece çeyrek finali görmeyi garantiledi.

  • Turnuvayı zorlanmadan ilerleten Novak Djokovic (4), çeyrek finale kadar set kaybetmeyen diğer isim oldu. Üçüncü turda Botic van de Zandschulp karşısında set kaybetmeden ilerleyen GOAT, sonraki turda rakibi Jakub Mensik'in tendon yırtılması sonucu turnuvadan çekilmesi sebebiyle doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Kadınlar cephesinde büyük isimler yoluna devam ediyor.

Kadınlar cephesinde büyük isimler yoluna devam ediyor.

Kadınlar tarafındaki genel başarı tablosu da benzer şekilde devam etti. Ana seribaşlar, kendilerinden beklenen performansları koyarak adını çeyrek finale yazdırdı.

  • Aryna Sabalenka (1); kadınlar tarafının yıkılmaz kalesi olarak kalmayı sürdürdü. 4. turda karşılaştığı 19 yaşındaki Victoria Mboko karşısında zorlanmış olsa da turnuva boyunca set vermeden çeyrek finale çıktı. Üstelik üst üste 20. Grand Slam tie-break'ini kazanarak Djokovic'in rekorunu da kırdı.

  • Iga Swiatek (2); 3. turda Anna Kaliskaya karşısında 1 set vermiş olsa da 4. turdaki Maddison Inglis engelini 2-0 geçmeyi başardı ve çeyrek finale yükseldi.

  • İddialı genç isimlerden olan Coco Gauff (3); 4. turda Karolina Muchova karşısında gerçek bir mücadele verdi ve oyunu 3-1 alarak, 10. Grand Slam çeyrek finalini görmeyi garantiledi.

  • Amanda Anisimova (4); turnuvayı set vermeden sürdüren isimlerden olarak 4. turda Xinyu Wang ile karşılaştı ve şampiyonluk adaylarından biri olduğunu gösterdi.

En buruk veda Stan Wawrinka'nınki oldu.

En buruk veda Stan Wawrinka'nınki oldu.

Turnuvanın duygusal yükü en ağır basan karşılaşmalarından biri Stan Wawrinka'nınkiydi. Kariyerini Avustralya Açık'ta sonlandıran 40 yaşındaki deneyimli isim, üçüncü turda Taylor Fritz ile karşılaştı. 2 saat 46 dakikalık mücadelenin ardından turnuvaya veda eden isim, bu yaşta 3. tur gören en yaşlı oyuncu unvanını göğüsledi. 

Taylor Fritz ise; 4. turda karşılaştığı İtalyan raket Lorenzo Musetti karşısında hiçbir iddia ortaya koyamadan turnuvaya veda eden bir diğer isim oldu.

Maçın adamı Lorenzo Musetti oldu.

Maçın adamı Lorenzo Musetti oldu.

Üçüncü turdaki en kıyasıya mücadele Lorenzo Musetti (5) ve Tomas Machac arasında yaşandı. 4 saat 27 dakika süren karşılaşma, izlemesi keyifli bir seyir sundu. 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 ve 6-2'lik 5 set sonunda dördüncü tura çıkan isim, Musetti oldu. Sonraki tur Taylor Fritz'i 3-0 geçen İtalyan raket, çeyrek finale adını yazdıran bir diğer İtalyan oldu.

Erkekler tarafında sürpriz isimler parladı!

Erkekler tarafında sürpriz isimler parladı!

Erkekler turnuvasının en büyük sürprizi 19 yaşındaki Learner Tien oldu. Güçlü rakibi Daniil Medvedev (11) karşısında mükemmel bir performans ortaya koyan genç yetenek, hiç zorlanmadan 3-0'lık galibiyete imza attı. Çeyrek finalde Zverev ile eşleşen Learner, devlerin tahtını sallayabileceğinin de habercisi oldu.

Zeynep'in öcü bir anlamda alındı.

Zeynep'in öcü bir anlamda alındı.

Üçüncü turda milli raketimiz Zeynep Sönmez karşısında aldığı galibiyet sonrası yaptığı hakaret niteliğindeki dans ile hafızamıza kötü şekilde kazınan Yulia Putintseva, turnuvadan elendi. Hem de 19 yaşındaki bir diğer genç yetenek olan Iva Jovic karşısında resmen sahadan silinerek... 

6-0 ve 6-1'lik galibiyete imza atan Jovic ise çeyrek finalde turnuvanın favorisi Sabalenka ile eşleşti.

Kadınlar tarafındaki bir diğer sürpriz Mirra Andreeva (8)'dan geldi. 4. turda Elina Svitolina (12) ile eşleşen Andreeva, maçı 2-0 kaybederek çeyrek final şansına veda etti.

Avustralyalıların favorisi çeyrek finalde sert duvara çarptı.

Avustralyalıların favorisi çeyrek finalde sert duvara çarptı.

Çeyrek final tablosu hazırlanırken, tüm Avustralya'nın desteğini arkasına alan Alex de Minaur de yüksek performansını korudu. 4. turda Kazak raket Aleksandr Bublik karşısında hiç zorlanmadığı bir maç geçirdi. Rakibin bacağındaki bir sorun sebebiyle tam performansını ortaya koymaması de Minaur'un çeyrek finale kolayca ulaşmasını sağladı. Ancak çeyrek finalde karşısına Carlos Alcaraz engeli çıktı.

Çeyrek Final Eşleşmeleri ve Bizi Bekleyenler!

Çeyrek Final Eşleşmeleri ve Bizi Bekleyenler!

Genel tabloya bakıldığında şampiyonluk adayları yoluna devam ediyor ama onları eskisinden daha zorlu mücadeleler bekliyor. Kadınlar tarafında 2-0 tamamlanan maçlar yerini en az 3 setlik karşılaşmalara bırakıyor. Her iki tarafta da bıçaklar çekilmişken işte çeyrek finalde eşleşen isimler:

  • Carlos Alcaraz - Alex de Minaur

  • Alexander Zverev - Learner Tien

  • Lorenzo Musetti - Novak Djokovic

  • Ben Shelton - Jannik Sinner

  • Aryna Sabalenka - Iva Jovic

  • Coco Gauff - Elina Svitolina

  • Jessica Pegula - Amanda Anisimova

  • Elena Rybakina - Iga Swiatek

