Avustralya Açık’ta Son 8 Netleşti! Kaçıranlar İçin Turnuvada Olan Biten Her Şey!
Yılın ilk Grand Slam'i 2026 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda işler iyice kızıştı. 3. ve 4 turun ardından Melbourne Park'taki tempo tavan yaptı ve sonunda çeyrek finale kalacak isimler netleşti!
Eğer Zeynep'ten sonra turnuvaya biraz ara verdiyseniz, sıkı durun: İşte hafta sonu Melbourne Park'ta yaşananların kapsamlı özeti ve çeyrek finale kalan son 8 isim!
Turnuvanın büyük isimleri ciddi sınav vermeye hazır!
Kadınlar cephesinde büyük isimler yoluna devam ediyor.
En buruk veda Stan Wawrinka'nınki oldu.
Maçın adamı Lorenzo Musetti oldu.
Erkekler tarafında sürpriz isimler parladı!
Zeynep'in öcü bir anlamda alındı.
Avustralyalıların favorisi çeyrek finalde sert duvara çarptı.
Çeyrek Final Eşleşmeleri ve Bizi Bekleyenler!
