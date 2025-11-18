Avrupa’daki Kış Marketlerine Aşık Olmamızın 7 Büyülü Sebebi

Kış geldiğinde içimizde tarif edemediğimiz bir heyecan uyanıyor.

Sokaklar ışıklarla süsleniyor, havada kestane kokusu dolaşıyor ve şehir bir anda yılbaşı filmlerinden fırlamış gibi görünmeye başlıyor. Bu hissin en güçlü yaşandığı yerler ise hiç şüphesiz kış marketleri. Işıklı dekorları, sıcak lezzetleri, müziği ve sürpriz dolu atmosferiyle kış marketleri sadece bir etkinlik değil, resmen içimizi ısıtan bir kaçış alanı.

Şimdi ise bu deneyimi yalnızca Avrupa'da değil; İstanbul'da Wonder Village'da yaşayabilirsiniz!

Peki bu marketleri neden bu kadar seviyoruz? İşte hepimizi her yıl yeniden kendine çağıran o büyülü nedenler…

