Avrupa’daki Kış Marketlerine Aşık Olmamızın 7 Büyülü Sebebi
Kış geldiğinde içimizde tarif edemediğimiz bir heyecan uyanıyor.
Sokaklar ışıklarla süsleniyor, havada kestane kokusu dolaşıyor ve şehir bir anda yılbaşı filmlerinden fırlamış gibi görünmeye başlıyor. Bu hissin en güçlü yaşandığı yerler ise hiç şüphesiz kış marketleri. Işıklı dekorları, sıcak lezzetleri, müziği ve sürpriz dolu atmosferiyle kış marketleri sadece bir etkinlik değil, resmen içimizi ısıtan bir kaçış alanı.
Şimdi ise bu deneyimi yalnızca Avrupa'da değil; İstanbul'da Wonder Village'da yaşayabilirsiniz!
Peki bu marketleri neden bu kadar seviyoruz? İşte hepimizi her yıl yeniden kendine çağıran o büyülü nedenler…
☃️❄️🎄
1. Işıl ışıl sokaklarda gezerken kendini bir yılbaşı filminde hissedersin.
2. Sıcacık içeceklerin soğuk havayla oluşturduğu o uyuma karşı konulamaz...
3. Veya her yerden gelen mis gibi lezzet kokuları...
4. Her köşede karşına çıkan minik sürprizler,
5. Arkadaşlarla “şu ışıklı yerde de bir fotoğraf çekilelim” çılgınlığı,
6. Kış oyun alanlarında çocuk gibi eğlenme hissi,
7. Canlı müziğin, kalabalığın ve ışıkların hep birlikte yarattığı o yüksek enerji...
Ve bu kış, Avrupa’nın o büyülü kış marketi enerjisi İstanbul’a geliyor.
Wonder Village boyunca sahne alacak ünlü sanatçıların konser programı ise şöyle:
Atölye ve çocuk tiyatroları programlarını ise aşağıda inceleyebilirsiniz.
