Avrupa Basketboluna Türk Takımları Damga Vuruyor: Zirveye Türk İmzası

Kadın basketbolunda Türkiye, 'Avrupa'nın en iyi basketbol ülkesi' unvanını yıllardır sürdürüyor. Kadınlar EuroLeague’de iki temsilcimizle şampiyonluk kovaladığımız bu yıl:

Fenerbahçe Opet, F Grubunu; Galatasaray Çağdaş Faktoring ise E Grubunu lider tamamladılar ve iki temsilcimiz de Zaragoza’da oynanacak Altılı Final’de mücadele etmeye hak kazandılar.

Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar EuroCup çeyrek finalinde iki maçta da Panathinaikos’u mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı ve finale bir adım uzaklıkta.