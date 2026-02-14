onedio
Avrupa Basketboluna Türk Takımları Damga Vuruyor: Zirveye Türk İmzası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 17:44

Türk basketbolu, 2025-2026 sezonunda hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Hem kadınlarda hem de erkeklerde Avrupa’nın bütün turnuvalarında Türk takımları, kupanın en güçlü adayları olarak öne çıkıyor.

Panathinaikos deplasmanından zaferle çıkan Fenerbahçe Beko liderliği aldı.

EuroLeague'de bu sezon Fenerbahçe Beko, gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa'nın 1 numaralı kupasında liderlik koltuğuna oturdu. 27 maçta aldığı 20 galibiyetle puan durumunun en tepesinde yer alan sarı-lacivertliler, 'Final Four'un en büyük favorisi olduğunu kanıtladı.

Alimpijevic'le Kara Kartal dolu dizgin; Pozzecco'nun gelişiyle Galatasaray da zirveye oynuyor.

Öte yandan, BKT EuroCup'ta Beşiktaş GAİN, B Grubu'nu lider tamamlayarak, Bahçeşehir Koleji ise grubunu ikinci tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükseldi. Türk Telekom, grubunu 4. sırada bitirerek sekizli final turuna girmeyi başardı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray MCT Technic, Son 16 Turu I Grubu'nda 3-1'lik derecesiyle liderlik koltuğunda oturuyor.

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup’ta çeyrek finale yükselerek ülkemize bir kupa daha getirmek için mücadele edecek.

Kadın basketbolunda da zirveyi bırakmadık.

Kadın basketbolunda Türkiye, 'Avrupa'nın en iyi basketbol ülkesi' unvanını yıllardır sürdürüyor. Kadınlar EuroLeague’de iki temsilcimizle şampiyonluk kovaladığımız bu yıl:

Fenerbahçe Opet, F Grubunu; Galatasaray Çağdaş Faktoring ise E Grubunu lider tamamladılar ve iki temsilcimiz de Zaragoza’da oynanacak Altılı Final’de mücadele etmeye hak kazandılar.

Çimsa ÇBK Mersin, Kadınlar EuroCup çeyrek finalinde iki maçta da Panathinaikos’u mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı ve finale bir adım uzaklıkta.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
