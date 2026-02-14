Avrupa Basketboluna Türk Takımları Damga Vuruyor: Zirveye Türk İmzası
Türk basketbolu, 2025-2026 sezonunda hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.
Hem kadınlarda hem de erkeklerde Avrupa’nın bütün turnuvalarında Türk takımları, kupanın en güçlü adayları olarak öne çıkıyor.
Panathinaikos deplasmanından zaferle çıkan Fenerbahçe Beko liderliği aldı.
Alimpijevic'le Kara Kartal dolu dizgin; Pozzecco'nun gelişiyle Galatasaray da zirveye oynuyor.
Kadın basketbolunda da zirveyi bırakmadık.
