Aussie’ler Buraya: Avustralya Açık Tarihinin En’lerini İnceliyoruz!

Tarih: 2012.

Yer: Erkekler Finali.

Kortta Djokovic ve Nadal var. Maç o kadar uzadı ve o kadar git-gel yaşandı ki ödül töreninde iki efsane de ayakta duramayıp sandalyeye çökmek zorunda kaldı. Tam 5 saat 53 dakika süren bu final Grand Slam tarihinin en uzun finali olarak kayıtlara geçti. İzlerken biz yaşlandık, onlar oynarken ne hissetti tahmin bile edemiyoruz.