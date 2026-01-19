onedio
Aussie’ler Buraya: Avustralya Açık Tarihinin En’lerini İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
19.01.2026

Yılın ilk Grand Slam heyecanı, nam-ı diğer 'Happy Slam' yine içimizi ısıtıyor. Hatta Melbourne sıcağını düşünürsek biraz kavuruyor diyebiliriz! 🔥 Tenisçilerin sezon başı zindeliğiyle korta çıktığı, bizim ise ekran başında uykusuz geceler geçirdiğimiz o dönemdeyiz. Bu köklü turnuvanın tozlu sayfalarında bir şeyler gizli! Bu sır perdesini beraber açıyoruz. 👇

Melbourne Park'ın tapusu onda: Novak Djokovic

Listeye tartışmasız kral ile başlıyoruz. Novak Djokovic, Melbourne'de oynadığı 10 finalin 10'unu da kazanarak kırılması neredeyse imkansız bir rekora sahip. 'Bu kortun anahtarı bende.' dercesine oynuyor ve teklerde 10 şampiyonlukla zirvede tek başına oturuyor.

Maç kazanma makinesi desek yerinde olur: Roger Federer

Kupa sayısı Djokovic'te olabilir ama istikrar denince akla gelen isim Roger Federer. Ekselansları, Avustralya Açık kariyeri boyunca tam 102 maç kazanarak bu alanda rekoru elinde tutuyor. Kupayı kaldırmasa bile turları geçmeyi ve özellikle kortta kalmayı en iyi o biliyordu.

Kadınlarda efsane: Margaret Court

Her ne kadar Serena Williams’ın 7 şampiyonlukla 'Açık Dönem' rekoru hafızalarımızda taze olsa da tarihin tozlu sayfalarına indiğimizde zirve Margaret Court’a ait. Hem amatör hem profesyonel dönemde toplam 11 kez bu kupayı kaldırarak 'Buraların kraliçesi benim.' demiş.

Bitmeyen maç yapmışlar: 5 saat 53 dakika!

Tarih: 2012.

Yer: Erkekler Finali. 

Kortta Djokovic ve Nadal var. Maç o kadar uzadı ve o kadar git-gel yaşandı ki ödül töreninde iki efsane de ayakta duramayıp sandalyeye çökmek zorunda kaldı. Tam 5 saat 53 dakika süren bu final Grand Slam tarihinin en uzun finali olarak kayıtlara geçti. İzlerken biz yaşlandık, onlar oynarken ne hissetti tahmin bile edemiyoruz.

Bu maç "uyumak yok" dedirtti: Sabah 04.34'te bitti!

Tenis izleyicisi olmak zordur, hele ki Avustralya Açık izleyicisiysen biyolojik saatin şaşar. Ama 2008 yılındaki Lleyton Hewitt - Marcos Baghdatis maçı bambaşkaydı. 5 setlik bu gerilim filmi bittiğinde saatler sabahın 04.34'ünü gösteriyordu. O saatten sonra o adrenalinle kim, nasıl uyudu orası muamma.

Ev sahibinin yüzünü güldürmeyen bir isim: Mark Edmondson

Avustralyalılar tenisi çok seviyor ama kendi evlerinde kupa kaldırmayalı tam yarım asır oldu! 1976 yılında Mark Edmondson şampiyon olduğundan beri hiçbir Avustralyalı erkek tenisçi teklerde bu kupayı kazanamadı. Üstelik Edmondson bu kupayı kazandığında dünya sıralamasında 212. sıradaydı! Turnuva tarihinin en düşük sıralamalı şampiyonu olarak tam bir peri masalı yazmıştı.

Göz açıp kapayıncaya kadar bitti: 54 dakikalık final mi olur?

Bir yanda 6 saate yakın süren finaller, diğer yanda 'Maç ne ara bitti?' dedirtenler... 1994 yılında Steffi Graf, rakibi Sanchez Vicario'yu o kadar domine etti ki maç sadece 54 dakikada bitti (6-0, 6-2). Bilet alan seyirciler muhtemelen 'Verdiğimiz paraya değmedi, biraz daha oynasaydınız.' demiştir.

Gençlik enerjisi diye bir şey var: Mats Wilander

Erkeklerde İsveçli efsane Mats Wilander, 1983 yılında henüz 19 yaşındayken kupayı kaldırarak Açık Dönem'in en genç erkek şampiyonu oldu.

Kadınlarda da gençlik enerjisi var elbette!

Kadınlarda Martina Hingis ise 1997'de 16 yaşında şampiyon olduğunda muhtemelen ehliyeti bile yoktu!

Ek bilgi molası:

Amatör dönemde Ken Rosewall 18 yaşında kazanmıştı ama modern teniste rekor Wilander'de!

Yıllandıkça kendisini daha çok göstermeye başladı: Ken Rosewall

'Tenis 30'undan sonra biter.' diyenlere inat Ken Rosewall 1972 yılında tam 37 yaşındayken şampiyon oldu. O günden beri bu yaşta bir tekler şampiyonu daha görmedik. Dedemiz kortta ders vermiş resmen!

1 numara olmanın hakkını verenlerde başka bir isim var: Jannik Sinner

Dünya 1 numarası olarak turnuvaya gelip o baskıyı kaldırabilmek her yiğidin harcı değil. Ivan Lendl, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'ten oluşan bu elit kulübe en son katılan isim ise Jannik Sinner oldu. İtalyan raket, 2025 yılında dünya 1 numarası apoletiyle çıktığı kortta şampiyon olarak rüştünü ispatladı.

Tenis teklerden ibaret değil elbette: Bryan Kardeşler

Çiftler kategorisinin efsane ikizleri Bob ve Mike Bryan, Avustralya Açık'ta tam 6 kez şampiyon olarak bu alandaki rekoru kimseye bırakmadı. Korttaki o meşhur göğüs tokuşturma sevinçlerini hatırlayanlar burada mı?

Dünyanın en kalabalık tenis turnuvası rekoru da Avustralya'nın elinde! Neden mi?

Avustralya Açık'a boşuna 'Halkın Slam'i' demiyorlar. 2025 yılında turnuva toplamda 1.2 milyondan fazla seyirciyi ağırlayarak kendi rekorunu tazeledi. Sıcak, nem ve uykusuzluk demeden oraya akın eden o kalabalığı alkışlamak lazım!

Sizin favoriniz hangisi? 212 numaradan gelip şampiyon olan Edmondson'ın hikayesi mi, yoksa Djokovic'in dominasyonu mu? Yorumlarda buluşalım! 👇

