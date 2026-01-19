Aussie’ler Buraya: Avustralya Açık Tarihinin En’lerini İnceliyoruz!
Yılın ilk Grand Slam heyecanı, nam-ı diğer 'Happy Slam' yine içimizi ısıtıyor. Hatta Melbourne sıcağını düşünürsek biraz kavuruyor diyebiliriz! 🔥 Tenisçilerin sezon başı zindeliğiyle korta çıktığı, bizim ise ekran başında uykusuz geceler geçirdiğimiz o dönemdeyiz. Bu köklü turnuvanın tozlu sayfalarında bir şeyler gizli! Bu sır perdesini beraber açıyoruz. 👇
Melbourne Park'ın tapusu onda: Novak Djokovic
Maç kazanma makinesi desek yerinde olur: Roger Federer
Kadınlarda efsane: Margaret Court
Bitmeyen maç yapmışlar: 5 saat 53 dakika!
Bu maç "uyumak yok" dedirtti: Sabah 04.34'te bitti!
Ev sahibinin yüzünü güldürmeyen bir isim: Mark Edmondson
Göz açıp kapayıncaya kadar bitti: 54 dakikalık final mi olur?
Gençlik enerjisi diye bir şey var: Mats Wilander
Kadınlarda da gençlik enerjisi var elbette!
Ek bilgi molası:
Amatör dönemde Ken Rosewall 18 yaşında kazanmıştı ama modern teniste rekor Wilander'de!
Yıllandıkça kendisini daha çok göstermeye başladı: Ken Rosewall
1 numara olmanın hakkını verenlerde başka bir isim var: Jannik Sinner
Tenis teklerden ibaret değil elbette: Bryan Kardeşler
Dünyanın en kalabalık tenis turnuvası rekoru da Avustralya'nın elinde! Neden mi?
Sizin favoriniz hangisi? 212 numaradan gelip şampiyon olan Edmondson'ın hikayesi mi, yoksa Djokovic'in dominasyonu mu? Yorumlarda buluşalım! 👇
