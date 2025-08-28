onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Atasözüne Göre Hangisinin Attığı Taş Baş Yarmaz? Kim Milyoner Olmak İster

Atasözüne Göre Hangisinin Attığı Taş Baş Yarmaz? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.08.2025 - 22:38

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda yarışmacıya yöneltilen “Atasözüne göre hangisinin attığı taş baş yarmaz?” sorusu dikkat çekti. Yarışmayı takip eden izleyiciler bu sorunun doğru yanıtını öğrenmek için araştırmaya yöneldi.

İşte 100.000 TL değerindeki o soru ve cevabı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atasözüne göre hangisinin "attığı taş baş yarmaz"?

Atasözüne göre hangisinin "attığı taş baş yarmaz"?

A- Dostun

B- Düşmanın 

C- Sapanın

D- Çobanın

Cevap A, yani dostun.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın