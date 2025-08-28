Atasözüne Göre Hangisinin Attığı Taş Baş Yarmaz? Kim Milyoner Olmak İster

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda yarışmacıya yöneltilen “Atasözüne göre hangisinin attığı taş baş yarmaz?” sorusu dikkat çekti. Yarışmayı takip eden izleyiciler bu sorunun doğru yanıtını öğrenmek için araştırmaya yöneldi.

İşte 100.000 TL değerindeki o soru ve cevabı...