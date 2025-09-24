Astrolojide Gerilim ve Tutku Dolu Günler! Astrolog Dinçer Güner Uyardı Eylül'ün Kalanı da "Sert Geçecek"

Kanlı Ay Tutulması, Güneş Tutulması derken bir hayli hareketli geçen Eylül ayında sular durulmuyor! Bu kez de Mars Akrepte, Plüton ise Kova'da kare açı oluşturuyor. İşte bu enerji, önümüzdeki günlerde gerişim, güç çatışmaları, kontrol sorunları ve paranoya ile etrafımızı sarıyor.

24 Eylül'den itibaren önümüzdeki 5 gün boyunca geçerli olacak bu enerjiyi ise ünlü astrolog Dinçer Güner, aktarıyor! 'Sert zamanlar içindeyiz' diyen Güner, güvensizliğin zirveye ulaşacağı bu dönemde başımıza gelecekleri birer birer anlatıyor.

İşte, detaylar...

Kaynak:Twitter / Dinçer Güner