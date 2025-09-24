onedio
Astrolojide Gerilim ve Tutku Dolu Günler! Astrolog Dinçer Güner Uyardı Eylül'ün Kalanı da "Sert Geçecek"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 23:51

Kanlı Ay Tutulması, Güneş Tutulması derken bir hayli hareketli geçen Eylül ayında sular durulmuyor! Bu kez de Mars Akrepte, Plüton ise Kova'da kare açı oluşturuyor. İşte bu enerji, önümüzdeki günlerde gerişim, güç çatışmaları, kontrol sorunları ve paranoya ile etrafımızı sarıyor. 

24 Eylül'den itibaren önümüzdeki 5 gün boyunca geçerli olacak bu enerjiyi ise ünlü astrolog Dinçer Güner, aktarıyor! 'Sert zamanlar içindeyiz' diyen Güner, güvensizliğin zirveye ulaşacağı bu dönemde başımıza gelecekleri birer birer anlatıyor. 

İşte, detaylar... 

Kaynak:Twitter / Dinçer Güner

Mars Akrep’te, Plüton Kova’da Kare Konumunda: Peki, Eylül Nasıl Bitecek?

Enerjinin son derece yoğun olduğu bu dönemde gerilim, güç çatışmaları ve kontrol sorunları öne çıkıyor. Eylül Tutulmalar ile bitecek sanıyorsanız bir de Mars ile Plüton'un kare açısını görün deriz. Zira, Güner'e göre bu dönemde 'paranoya ve güvensizlik zirve yapacak.' Bu da demek oluyor ki ayın son günleri teknolojik güvensizlikler, normalde sorun olmayacak kadar küçük meselelerin büyüyüp çığ gibi yuvarlanması... Otorite figürler arasındaki ilişkiden romantik dünyamıza her yer yerinden oynayabilir. 

Duygularınızı Kontrol Etmekte Zorlanabilirsiniz! 

Normalde sorun olmayacak küçük şeyler öfkenizi tetikleyebilir. Aman dikkat, biriken hınç ve hayal kırıklıkları volkan gibi patlayabilir. Bu dönemde öfkeyi yapıcı şekilde yönetmek için spor, meditasyon, nefes çalışmaları veya duaya yönelebilirsiniz.

İlişkiler ve Sosyal Dinamikler Değişiyor!

İnat ve kontrol isteği kimi zaman partnerinizle aranızda gerilimi artırabilir. Kimi zaman ise otorite figürleriyle güç mücadelelerinin habercisi olabilir. Takıntılı arzular gündeme gelebilir. İş hayatında manipülasyon, romantik ilişkilerde tutkulu yakınlaşmalar söz konusu olabilir... Tabii bu noktada tutkularınızı doğru yönlendirmek bir hayli önemli. 

İş hayatınızda da özel hayatınızda da sizi heyecanlandıran çekime odaklanın. İş hayatınızda, manipülasyonlar yerine hırslarınıza odaklanıp ilerlemek için rekabette kendinizi gösterin. Aşk hayatınızda ise takıntılara değil güçlü çekimlere ve tutkularınıza odaklanın. 

Aşkta ve işte manipülatif tavırlarla savaşmak yerine; kontrolü, kıskançlığı ve abartıyı bir kenara bırakıp hayatın tadını çıkarın.

Kazalara ve Yaralanmalara Dikkat!

Trafikte, spor yaparken veya kesici aletlerle çalışırken ekstra dikkat gerekli diyor, Güner! Gökyüzünün gerginliği basit görünen kazalarla zor anlar yaşamanıza neden olabilir.

Eylül Ayı Dünya'yı da Karıştırır mı?

'Dünya astrolojisi açısından da sert zamanlardan geçiyoruz' diyen Dinçer Güner, hem Mars'ın hem Plüton'un savaş, ateşli konular, maden, mafya, deprem, yeraltı, yanardağ... gibi konularla ilişkili olduğuna değiniyor. Yani dünyada zorlu günler yaşanabilir. Siber zorbalık ve teknolojik aldatmacılara da dikkat!

