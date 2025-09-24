onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrolog Can Aydoğmuş Eylül Ayındaki En İyi "Dilek, Dua" Zamanını Saat Vererek Açıkladı!

Astrolog Can Aydoğmuş Eylül Ayındaki En İyi "Dilek, Dua" Zamanını Saat Vererek Açıkladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 23:12

Eylül ayının gelmesiyle sonbahar ayları da resmi olarak başladı. Tabii mevsimlerin, ayların değişmesi bizleri yalnızca meteorolojik olarak değil astrolojik olarak da etkiliyor! Meydana gelen tutulmalar, ekinokslar, gezegen hareketleri günlük yaşantımızı değiştirecek etkilere sahip olabiliyor. Eylül ayı yavaş yavaş sona ererken bugünlerde bizi astrolojik olarak nelerin beklediği ise merak konusu!

Astrolog Can Aydoğmuş da Eylül ayı bitmeden müjdeyi verdi ve dilekler, dualar için en güzel zamanı açıkladı. 

Kaynak: Can Aydoğmuş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eylül ayı astrolojik açıdan oldukça hareketliydi.

Eylül ayı astrolojik açıdan oldukça hareketliydi.

Önce kanlı Ay tutulması yaşandı, ardından Başak burcunda Güneş tutulması meydana geldi. Güneş tutulmasında yeryüzü karanlığı bürünse de bizler detayları her zamankinden daha net görmeye başladık. Bu sürecin, bizler iin bir temiziliğin, yepyeni bir düzenin başlangıcı olduğu söylendi. Güneş tutulması birbirinden güçlü enerjileri bir araya getirerek kariyer, aşk, aile, sosyal hayatımızda önemli değişikliklere sebep oldu.

Peki bitti mi? Elbette hayır!

Sonbahar ekinoksu, gökyüzünde yine güçlü bir dönüm noktası oldu.  Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle birlikte çoğu kişi için ilişkiler ön plana çıktı. Uyum, denge, iletişim gibi konular gündemimizdeydi. Özellikle bazı burçlar bu dönemde yeni başlangıçlara şahit oldu, köklü değişimler yaşandı!

Şimdi Eylül ayına yavaş yavaş veda etmeye hazırlanırken müjdeli bir haber astrolog Can Aydoğmuş'tan geldi.

Can Aydoğmuş, dilek ve dua zamanı için 26 Eylül 01.00'e dikkat çekti.

Can Aydoğmuş, dilek ve dua zamanı için 26 Eylül 01.00'e dikkat çekti.
twitter.com

'26 Eylül gece 01:00 Dilek dua için çok iyi bir astrolojik zaman…' diyen Can Aydoğmuş, bu saatte tutulan dileklerin, edilen duaların gerçek olabileceğini belirtti.

Gelen yorumlardan bir tanesi bu şekildeydi! :)

Gelen yorumlardan bir tanesi bu şekildeydi! :)
twitter.com

Peki siz bu saatte ne dileyeceksiniz? 

Umarız bütün dilekleriniz gerçek olur...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın