Astrolog Can Aydoğmuş Eylül Ayındaki En İyi "Dilek, Dua" Zamanını Saat Vererek Açıkladı!
Eylül ayının gelmesiyle sonbahar ayları da resmi olarak başladı. Tabii mevsimlerin, ayların değişmesi bizleri yalnızca meteorolojik olarak değil astrolojik olarak da etkiliyor! Meydana gelen tutulmalar, ekinokslar, gezegen hareketleri günlük yaşantımızı değiştirecek etkilere sahip olabiliyor. Eylül ayı yavaş yavaş sona ererken bugünlerde bizi astrolojik olarak nelerin beklediği ise merak konusu!
Astrolog Can Aydoğmuş da Eylül ayı bitmeden müjdeyi verdi ve dilekler, dualar için en güzel zamanı açıkladı.
Kaynak: Can Aydoğmuş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül ayı astrolojik açıdan oldukça hareketliydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Aydoğmuş, dilek ve dua zamanı için 26 Eylül 01.00'e dikkat çekti.
Gelen yorumlardan bir tanesi bu şekildeydi! :)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın