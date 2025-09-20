Ünlü Astrolog Dinçer Güner Güneş Tutulmalarının Kadim Tarihini Anlattı: "Göksel Bir Varlık Güneş'i Yutuyor"
Astroloji dünyasının en önemli fenomenlerinden Güneş ve Ay tutulmaları rastgele olaylar değildir. Tam aksine 'evrenin devasa saat mekanizmasının' eşsiz birer parçasıdır. Ünlü astrolog Dinçer Güner de tutulmaların düzenli ve tahmin edilir olduğunu anlamanın 'insanlık tarihindeki en büyük entelektüel sıçramalardan biri.' olduğunu söylüyor.
Gelin şimdi, Saros döngüsü adı verilen hizalanma döngüsünün keşfiyle başlayan ve kozmik düzenin korunması gibi önemli konularla ilişkilendirilen tutulmaların tahmin edilmesini birlikte ele alalım. Yapılan bilimsel çalışmalar ve hayvanların da tutulma sırasında tuhaf davranışlar sergilediğine dair Güner'den aldığımız bilgilere odaklanalım. Peki, sizce göksel bir varlık Güneş'i veya Ay'ı yutuyor olabilir mi?
İşte, detaylar...
Kaynak: Twitter / Dinçer Güner
Astrolojik kehanetlerin merkezindeki Güneş ve Ay Tutulmalarının keşfine kadim bir yolculuk yapıyoruz!
İşte, Saros Döngüsünün Keşfi👇
Gelelim, M.Ö. 2132'ye dayanan Çinli kayıtlara👇
1300 yıllık "Yaşam Döngüsü"👇
"Zehrin gökyüzünden düşeceği" inancı!👇
Güneş tutulmaları sadece insanlar için değil, hayvanlar alemi için de son derece ilginçtir!👇
Şimdi de yakın tarihe gelelim: 1932'de tutulmada yaşananlar👇
İskandinav mitolojisinde tutulmalar👇
Çin ve Hindu mitolojisinde tutulmalar👇
Türk ve Orta Asya Alıntılarında tutulma👇
Sıra geldi İnka mitolojisine👇
Tutulmalarda korku ve kaos...👇
Son olarak bir de Güneş'in yüzünü kaplayan "kara iyelere" bakalım!👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın