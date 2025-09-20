Ünlü Astrolog Dinçer Güner Güneş Tutulmalarının Kadim Tarihini Anlattı: "Göksel Bir Varlık Güneş'i Yutuyor"

İnsanlık tarihinde tutulmaya dair ilk gözlemler, M.Ö. 2134 yılında Çin'de kaydedildi. Yazılı kaynaklara göre, bu dönemde sarayın gökbilimcileri tutulmayı önceden tahmin edemedikleri için idam edildi. Bu, tutulmaların o zamanlar ne kadar önemli bir olay olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Tutulmaların önceden tahmin edilebilir olmasının sırrı ise Saros Döngüsü'nün keşfidir. Bu döngüye göre, 223 sinodik ay yani yaklaşık 18 yıl 11 gün 8 saat sonra Güneş, Ay ve Dünya aynı geometrik konumda bulunur ve benzer bir tutulma meydana gelir. Bu döngü sayesinde, tutulmaların ne zaman gerçekleşeceği önceden tahmin edilebilir hale gelmiştir.

Tutulmalar sadece insanlar için değil, hayvanlar için de şaşırtıcı bir olaydır. Işığa göre sirkadiyen ritimlerini ayarlayan canlılar, aniden gelen karanlığı gece olarak algılarlar. Tarihi kayıtlar, cırcır böceklerinin ötmeye başladığını, arıların kovanlarına döndüğünü, kuşların tünemeye çekildiğini ve memelilerin endişe tepkisi gösterdiğini belgeler. Bu, tutulmaların doğa üzerindeki etkileyici etkisini gösterir. Gelin, tüm bu kadim süreci bir de ünlü astrolog Dinçer Güner'den dinleyelim. 👇