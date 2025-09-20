onedio
Ünlü Astrolog Dinçer Güner Güneş Tutulmalarının Kadim Tarihini Anlattı: "Göksel Bir Varlık Güneş'i Yutuyor"

Ünlü Astrolog Dinçer Güner Güneş Tutulmalarının Kadim Tarihini Anlattı: "Göksel Bir Varlık Güneş'i Yutuyor"

20.09.2025 - 14:45

Astroloji dünyasının en önemli fenomenlerinden Güneş ve Ay tutulmaları rastgele olaylar değildir. Tam aksine 'evrenin devasa saat mekanizmasının' eşsiz birer parçasıdır. Ünlü astrolog Dinçer Güner de tutulmaların düzenli ve tahmin edilir olduğunu anlamanın 'insanlık tarihindeki en büyük entelektüel sıçramalardan biri.' olduğunu söylüyor.

Gelin şimdi, Saros döngüsü adı verilen hizalanma döngüsünün keşfiyle başlayan ve kozmik düzenin korunması gibi önemli konularla ilişkilendirilen tutulmaların tahmin edilmesini birlikte ele alalım. Yapılan bilimsel çalışmalar ve hayvanların da tutulma sırasında tuhaf davranışlar sergilediğine dair Güner'den aldığımız bilgilere odaklanalım. Peki, sizce göksel bir varlık Güneş'i veya Ay'ı yutuyor olabilir mi? 

İşte, detaylar... 

Kaynak: Twitter / Dinçer Güner

Astrolojik kehanetlerin merkezindeki Güneş ve Ay Tutulmalarının keşfine kadim bir yolculuk yapıyoruz!

İnsanlık tarihinde tutulmaya dair ilk gözlemler, M.Ö. 2134 yılında Çin'de kaydedildi. Yazılı kaynaklara göre, bu dönemde sarayın gökbilimcileri tutulmayı önceden tahmin edemedikleri için idam edildi. Bu, tutulmaların o zamanlar ne kadar önemli bir olay olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Tutulmaların önceden tahmin edilebilir olmasının sırrı ise Saros Döngüsü'nün keşfidir. Bu döngüye göre, 223 sinodik ay yani yaklaşık 18 yıl 11 gün 8 saat sonra Güneş, Ay ve Dünya aynı geometrik konumda bulunur ve benzer bir tutulma meydana gelir. Bu döngü sayesinde, tutulmaların ne zaman gerçekleşeceği önceden tahmin edilebilir hale gelmiştir.

Tutulmalar sadece insanlar için değil, hayvanlar için de şaşırtıcı bir olaydır. Işığa göre sirkadiyen ritimlerini ayarlayan canlılar, aniden gelen karanlığı gece olarak algılarlar. Tarihi kayıtlar, cırcır böceklerinin ötmeye başladığını, arıların kovanlarına döndüğünü, kuşların tünemeye çekildiğini ve memelilerin endişe tepkisi gösterdiğini belgeler. Bu, tutulmaların doğa üzerindeki etkileyici etkisini gösterir. Gelin, tüm bu kadim süreci bir de ünlü astrolog Dinçer Güner'den dinleyelim. 👇

İşte, Saros Döngüsünün Keşfi👇

Gelelim, M.Ö. 2132'ye dayanan Çinli kayıtlara👇

1300 yıllık "Yaşam Döngüsü"👇

"Zehrin gökyüzünden düşeceği" inancı!👇

Güneş tutulmaları sadece insanlar için değil, hayvanlar alemi için de son derece ilginçtir!👇

Şimdi de yakın tarihe gelelim: 1932'de tutulmada yaşananlar👇

İskandinav mitolojisinde tutulmalar👇

Çin ve Hindu mitolojisinde tutulmalar👇

Türk ve Orta Asya Alıntılarında tutulma👇

Sıra geldi İnka mitolojisine👇

Tutulmalarda korku ve kaos...👇

Son olarak bir de Güneş'in yüzünü kaplayan "kara iyelere" bakalım!👇

21 Eylül'de meydana gelecek olan Güneş Tutulması'nın hayatımıza etkisini merak ediyorsanız, sizin için hazırladığımız habere de göz atabilirsiniz. 

İşte, Başak burcundaki Güneş Tutulması'ndan en çok etkilenecek burçlar👇

