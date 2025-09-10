onedio
Arkadaşlık Hakkında Linç Edilebilecekleri Fikirlerini Çatır Çatır Açıklayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
10.09.2025 - 10:40

Dostluk, arkadaşlık elbette kişiye veya çevreye göre değişen hayatımızdaki olmazsa olmaz kavramlardan. Ancak kimilerine göre arkadaşlık kavramı o kadar da kutsanacak bir durum değil ve çoğuna göre de çıkar birlikteliğinin süslenmiş hali. Bir X kullanıcısı da takipçilerine bir soru sordu. Pek çok yanıt aldı.

Soru şöyle;

twitter.com

Yanıtlar oldukça çeşitli...

twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
