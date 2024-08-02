Arkadaşlarla Zaman Geçirmek Regl Döngülerini Gerçekten Senkronize Eder mi?
Arkadaşlarla Zaman Geçirmek Regl Döngülerini Gerçekten Senkronize Eder mi?
Kadınların regl döngülerinin senkronize olduğu fikri, özellikle kadınlar arasında oldukça yaygın bir inanç. Birçok kadın, yakın arkadaşları veya birlikte yaşayan kadınlarla regl döngülerinin zamanla uyumlu hale geldiğini öne sürüyor. Bu konuyu ele alan bilimsel çalışmalar da mevcut. Peki, bu durum gerçekten bilimsel bir temele mi dayanıyor, yoksa sadece bir şehir efsanesi mi?
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Önce bu konu hakkında yapılan ilk araştırmaya gidelim; 1971 yılında, psikolog Martha McClintock, üniversite yurtlarında birlikte yaşayan 135 kadının regl döngülerini inceledi ve döngülerin senkronize olabileceğini iddia etti.
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McClintock'un bu araştırması, bu olayı bilimsel olarak inceleyen ilk çalışmalardan biriydi. Araştırma, kadınların regl döngülerinin ne zaman başladığını takip etti ve senkronizasyonun varlığını ortaya koydu.
Ancak, günümüz araştırmaları McClintock etkisinin doğruluğunu sorgular nitelikte. Çeşitli güncel araştırmalar, regl döngülerinin senkronize olduğu fikrini desteklemiyor.
2006 yılında Çin'de yapılan bir araştırma, 186 kadının regl döngülerini inceledi ve senkronizasyonun matematiksel bir tesadüf olabileceğini ortaya koydu. Bu araştırma, önceki bulgularla çelişerek, senkronizasyonun bilimsel bir temelinin olmayabileceğini gösterdi.
Son olarak, Oxford Üniversitesi ve regl takip uygulaması şirketi Clue tarafından yürütülen ve 1500'den fazla kadının katıldığı bir çalışmada elde edilen veriler, kadınların birbirlerine yakın olmalarının regl döngülerinin senkronize olmasını sağlamadığını ortaya koydu.
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Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Jeffrey Schank'in çalışmaları da bu durumun matematiksel bir tesadüf olduğunu ortaya koyuyor. Prof. Schank, kadınların regl döngülerinin her zaman aynı sıklıkta gerçekleşmediğini, bu yüzden düzensizliğin birlikte adet görmeye yol açabileceğini vurguluyor.
Bu araştırmalar, McClintock etkisinin bir şehir efsanesi olabileceğini ve regl döngülerinin senkronize olması olasılığının düşük olduğunu gösteriyor.
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