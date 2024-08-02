Arkadaşlarla Zaman Geçirmek Regl Döngülerini Gerçekten Senkronize Eder mi?

Kadınların regl döngülerinin senkronize olduğu fikri, özellikle kadınlar arasında oldukça yaygın bir inanç. Birçok kadın, yakın arkadaşları veya birlikte yaşayan kadınlarla regl döngülerinin zamanla uyumlu hale geldiğini öne sürüyor. Bu konuyu ele alan bilimsel çalışmalar da mevcut. Peki, bu durum gerçekten bilimsel bir temele mi dayanıyor, yoksa sadece bir şehir efsanesi mi?

Gelin araştırma sonuçları ne diyor birlikte bakalım 👇

Kaynak