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Yeniden Doğmuş Gibi Hissetmeni Sağlayacak Kişinin Karakteri Nasıl Olmalı?

etiket Yeniden Doğmuş Gibi Hissetmeni Sağlayacak Kişinin Karakteri Nasıl Olmalı?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 22:01

Seven insan kimi zaman yeniden doğmuş gibi olur ve hayata tekrar başlar. Peki ya sana yeniden doğmuş gibi hissettirecek kişinin karakteri nasıl olmalı?

Merak ediyorsan;

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seç bakalım!

2. İlişkide en fazla değer verdiğin şey hangisi?

3. Diyelim ki sevgilinle dışarı çıktın, hangisi daha fazla keyif verir?

4. Dış görünüşe önem verir misin?

5. Herkesin bir ruh eşi olduğuna inanıyor musun?

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6. Sana göre sevgilinin sevdiğini sık sık dile getirmesi mi önemlidir yoksa sevdiğini hissettirmesi mi?

7. Sevgilinin hangi hareketi seni mutlu eder?

8. Son olarak; nasıl bir hayat yaşamak seni daha keyifli biri haline getirir?

İçi dışı bir olmalı!

Sen insanların net olmasından, hissettiği duyguları tam olarak yansıtmasından ve tamamen dürüst bir biçimde her şeyi söylemesinden hoşlanıyorsun. Tam da bu nedenle senin sevgilinin içi dışı bir birisi olması gerekiyor. Aksi bir durumda sen yapamayabilirsin... Karakterler yüzde yüz uyuşmasa da ilişkide dürüstlüğün, saygının ve sevgiyi doğru bir biçimde yansıtmanın çok önemli olduğuna inanıyorsun. Bu sebeple senin partnerin içi dışı bir birisi olmalı. Böyle biriyle ilişki kurduğunda yeniden doğmuş gibi hissedeceksin!

Entelektüel olmalı!

Farklı zevkleri olan, kültürlü, okuyan ve görgülü bir sevgili sana çok iyi gelecek! Stresli bir hayattan kurtulmanın en iyi yollarından biri kültürel ve sanatsal aktivitelerde bulunmaktır. Birkaç sayfa kitap okumak bile günlük stresimizi hemen atmamıza katkı sağlayabilir. Sevgilinle birlikte ilgi çekici okumalar yapmak, yeni çıkan bir filme gitmek, bir tiyatroya gidip keyifli vakit geçirmek seni iyi hissettirecek. Sen iyi bir biçimde muhabbet edebileceğin kişilerden hoşlanıyorsun. Entelektüel sevgilin de bunu seninle yapabilecek birisi olacak ve sana kendini adeta yeniden doğmuş gibi hissettirecek!

Maceracı bir karakter olmalı!

Senin sevgilin maceracı bir karaktere sahip olmalı! Hayatın net bir anlamı olmadığını bilen, maceradan maceraya koşan biri sana çok iyi gelecek. Senin; aksiyonu seven, var olma endişesi içine girmeyen, sadece anı yaşayan bir sevgilin olmalı. Sen, bazen hayata fazla anlam yüklüyor ve kendini akışa bırakmakta güçlük çekiyorsun. Oysa hayatta içinde bulunduğumuz zamanı tekrar yaşama imkanımız yoktur. Geçmişi ve geleceği bir kenara koyup sadece ana odaklanmak sana çok daha iyi hissettirecek. Bunu yaparken hayatı seni seven biriyle paylaşmak da senin yepyeni bir hayata atılmanı sağlayacak diyebiliriz!

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