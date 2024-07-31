Yeniden Doğmuş Gibi Hissetmeni Sağlayacak Kişinin Karakteri Nasıl Olmalı?
Yeniden Doğmuş Gibi Hissetmeni Sağlayacak Kişinin Karakteri Nasıl Olmalı?
Seven insan kimi zaman yeniden doğmuş gibi olur ve hayata tekrar başlar. Peki ya sana yeniden doğmuş gibi hissettirecek kişinin karakteri nasıl olmalı?
Merak ediyorsan;
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seç bakalım!
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2. İlişkide en fazla değer verdiğin şey hangisi?
3. Diyelim ki sevgilinle dışarı çıktın, hangisi daha fazla keyif verir?
4. Dış görünüşe önem verir misin?
5. Herkesin bir ruh eşi olduğuna inanıyor musun?
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