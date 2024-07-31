Yeniden Doğmuş Gibi Hissetmeni Sağlayacak Kişinin Karakteri Nasıl Olmalı?

Sen insanların net olmasından, hissettiği duyguları tam olarak yansıtmasından ve tamamen dürüst bir biçimde her şeyi söylemesinden hoşlanıyorsun. Tam da bu nedenle senin sevgilinin içi dışı bir birisi olması gerekiyor. Aksi bir durumda sen yapamayabilirsin... Karakterler yüzde yüz uyuşmasa da ilişkide dürüstlüğün, saygının ve sevgiyi doğru bir biçimde yansıtmanın çok önemli olduğuna inanıyorsun. Bu sebeple senin partnerin içi dışı bir birisi olmalı. Böyle biriyle ilişki kurduğunda yeniden doğmuş gibi hissedeceksin!