Bu Test Hangi Burçla Sevgili Olman Gerektiğini Söylüyor!
Bu Test Hangi Burçla Sevgili Olman Gerektiğini Söylüyor!
Kaynak: https://onedio.com/haber/yolun-bundan...
Bu testte senin önceki ilişkilerine ve karakterine göre hangi burçla sevgili olman gerektiğini söylüyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?
3. Kendin için ben duygusalım diyebilir misin?
4. Bir önceki ilişkin neden bitti?
5. Senin için hangisi önceliklidir?
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