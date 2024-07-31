Bu Test Hangi Burçla Sevgili Olman Gerektiğini Söylüyor!

Sen; yolun bundan sonrasına ikizler, terazi, kova burçlarından biriyle devam etmelisin. Bu burçların insanları çok yönlü, parlak ve pratik zekaya sahip insanlardır. Tam da sana yakışacak gibi! Bu kişiler fazlasıyla hareketli, bıraktığınız yerde bulamayacağınız kişilerdir. Her zaman orijinal fikirleri vardır ve yaratıcılardır. Sevdiklerini fazlasıyla düşünürler ve onlara faydalı olabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu burç grubundaki kişiler diğer burçlara göre daha az duygusal ve tarafsızlardır. Sen hava grubu burcu biriyle aşk yaşamalısın!