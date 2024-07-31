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Bu Test Hangi Burçla Sevgili Olman Gerektiğini Söylüyor!

etiket Bu Test Hangi Burçla Sevgili Olman Gerektiğini Söylüyor!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 23:46

Bu testte senin önceki ilişkilerine ve karakterine göre hangi burçla sevgili olman gerektiğini söylüyoruz!

Kaynak: https://onedio.com/haber/yolun-bundan...
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi?

3. Kendin için ben duygusalım diyebilir misin?

4. Bir önceki ilişkin neden bitti?

5. Senin için hangisi önceliklidir?

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6. İlişkilerin genelde ne kadar sürüyor?

7. Sevgili seçiminde olmazsa olmazın hangisidir?

8. Sevgilin ne yaparsa mutlu olursun?

Su burçlarından biriyle!

Su burçları; yengeç, akrep ve balıktır. Sen, yolun bundan sonrasına bu burçlardan biriyle devam etmelisin. Su burçları oldukça duyarlı, karşısındaki insanla duygusal bağ kurabilen burçlardır. Aynı zamanda fedakarlıkları, merhametleri ve sezgileriyle dikkat çekerler. Aradığın mutluluğu en iyi şekilde yaşatabilecek yetiye sahiptirler, oldukça romantik kişilerdir. Aşkınızı tutkuyla ve her zaman aynı tazelikte yaşayabilirsiniz. Su burcu sevgilin, sana her zamankinden daha değerli hissettirecek. Sevildiğini her zaman hatırlatacak ve hayata daha farklı bakmanı sağlayacak!💞

Hava grubu burçlarından biriyle!

Sen; yolun bundan sonrasına ikizler, terazi, kova burçlarından biriyle devam etmelisin. Bu burçların insanları çok yönlü, parlak ve pratik zekaya sahip insanlardır. Tam da sana yakışacak gibi! Bu kişiler fazlasıyla hareketli, bıraktığınız yerde bulamayacağınız kişilerdir. Her zaman orijinal fikirleri vardır ve yaratıcılardır. Sevdiklerini fazlasıyla düşünürler ve onlara faydalı olabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu burç grubundaki kişiler diğer burçlara göre daha az duygusal ve tarafsızlardır. Sen hava grubu burcu biriyle aşk yaşamalısın!

Toprak grubu burçlarından biriyle!

Sen; yolun bundan sonrasına boğa, başak ya da oğlak burçlarından biriyle devam etmelisin. Hareketleri, düşünmeleri, konuşmaları ağır olan bu kişiler düşünmeden harekete geçmezler. Mantıklı, disiplinli ve düzenli davranırlar. Gösterişi sevmezler, mütevazı bir yapıları vardır. Yalandan ve iki yüzlülükten hoşlanmazlar, güvenilir kişilerdir. Yeni şeylere adapte olmakta zorlanırlar fakat bir kere akıllarına yatıp yaptıklarında kopamazlar. İlişkilerine de aynı şekilde bağlanırlar ve kolay kolay kopmazlar. Değer gördüğünü hissettireceğin bir ilişki istiyorsan toprak burcu birini bul deriz!

Ateş burçlarından biriyle!

Sen yoluna koç, aslan, yay burçlarından biriyle devam etmelisin. Bu burçların insanları oldukça sabırsız kişilerdir. Her alanda hızlı yaşamayı severler. Kendilerini beğenirler, özgüvenleri yüksektir. Çevreleri ve sevdikleri tarafından da övülmekten hoşlanırlar. Daima zirveye oynarlar, ikinci tercih olmak hoşlarına gitmez. Cömert ve çekici insanlardır, hayat enerjileri ve yaşama sevinçleri yüksektir. Devamlı aktif olmak, hayatı dolu dolu yaşamak ve sevgiyi hissetmek isterler. İlişki yaşadıkları insanın da hayatını güzelleştirirler. Sana bir ateş burcu lazım!

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